Dit zie je op Netflix in februari 2025: Films, series, specials & meer!

Februari brengt weer een hoop nieuwe films, series en specials naar Netflix. Zo keren populaire titels als Cobra Kai, Love Is Blind en Valeria terug met nieuwe seizoenen. Ook verschijnt de langverwachte animatiefilm The Witcher: Sirens of the Deep, en zijn er gloednieuwe documentaires, comedy-specials en familiefilms te ontdekken. Daarnaast voegt Netflix enkele bekende films toe, waaronder de volledige Shrek-reeks en de Fifty Shades-trilogie. Hieronder een compleet overzicht van wat je in februari op Netflix kunt verwachten.

Nieuwe Netflix-series in februari 2025

Celebrity Bear Hunt – 5 februari

Envious: Seizoen 2 – 5 februari

Prison Cell 211 – 5 februari

Sintonia: Seizoen 5 – 5 februari

Apple Cider Vinegar – 6 februari

Cassandra – 6 februari

Golden Kamuy – The Hunt of Prisoners in Hokkaido – 6 februari

Sweet Magnolias: Seizoen 4 – 6 februari

The Åre Murders – 6 februari

Wrong Side of the Tracks: Seizoen 4 – 7 februari

The Greatest Rivalry: India vs Pakistan – 7 februari

Cobra Kai: Seizoen 6: Part 3 – 13 februari

The Exchange: Seizoen 2 – 13 februari

I Am Married…But! – 14 februari

Love Is Blind: Seizoen 8 – 14 februari

Melo Movie – 14 februari

Valeria: Seizoen 4 – 14 februari

Offline Love – 18 februari

Court of Gold – 18 februari

My Family – 19 februari

Zero Day – 20 februari

Full Swing: Seizoen 3 – 25 februari

Running Point – 27 februari

Toxic Town – 27 februari

Binnenkort verwacht:

Graveyard: Seizoen 2

Haantjes

Too Hot to Handle: Germany: Seizoen 2

Uitgelicht: Haantjes

In Haantjes volgen we Mike, Daan, Ivo en Greg, een hechte vriendengroep die zich verloren voelt in de moderne wereld. Ze bevinden zich elk op hun eigen manier midden in een crisis van mannelijkheid en proberen op humoristische wijze datgene wat nog over is van hun relaties en carrières te behouden.