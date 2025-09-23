Er komt een Anaconda-remake met Jack Black, maar het is niet wat je denkt

De geweldige, iconische monsterfilm Anaconda kwam in 1997 uit en hierin was onder andere Jennifer Lopez te zien die het te stellen kreeg met een nogal uit de kluiten gewassen jungleslang. Nu is het tijd voor Jack Black om dat te moeten doorstaan, maar dan toch op een heel andere manier dan je zou denken.

Anaconda-remake

Het mooie is dat de film ook gewoon Anaconda heet, maar het is bepaald niet dezelfde soort film. Het gaat namelijk om een film waarin twee mannen een remake willen maken van de originele prent. Jack Black is de ene en Paul Rudd is de andere, dus het zijn niet de minste acteurs die dit project op zich nemen. De film, geregisseerd door Tom Gormican, belooft een fijne mix tussen comedy en een klein vleugje horror te worden.

Anaconda verschijnt op 25 december in de bioscoop: niet bepaald een kerstfilm, deze Anaconda-remake, maar wellicht wel lekker luchtig voor de familie.