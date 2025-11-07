Kill Bill: The Whole Bloody Affair verschijnt eindelijk in de bioscoop

Na meer dan twintig jaar wachten is het zover: Quentin Tarantino brengt zijn langverwachte, volledige versie van Kill Bill uit in de bioscoop. De film, getiteld Kill Bill: The Whole Bloody Affair, combineert Volume 1 en Volume 2 tot één epische vertelling van ruim vier uur – precies zoals Tarantino het ooit bedoeld had.

Tarantino’s ultieme versie

Toen Kill Bill begin jaren 2000 verscheen, besloot Tarantino het verhaal in twee delen te knippen. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat de film simpelweg te lang was voor één release. Sindsdien gonst het al jaren van de geruchten over de “definitieve versie” die beide films samenbrengt.

Die versie komt er nu echt. Kill Bill: The Whole Bloody Affair gaat op 5 december 2025 in première in de Verenigde Staten. De film heeft een totale speelduur van 281 minuten en bevat een 15-minuten-pauze, net als klassieke bioscoopervaringen uit de jaren 70. Tarantino voegde bovendien een nieuwe anime-sequentie toe die nog nooit eerder is vertoond.

De ultieme revenge-saga

The Whole Bloody Affair vertelt het verhaal van The Bride (Uma Thurman), die na een brute aanslag van haar voormalige baas en minnaar Bill (David Carradine) ontwaakt uit een jarenlange coma. Vastbesloten om wraak te nemen, gaat ze op jacht naar de leden van het Deadly Viper Assassination Squad: Vernita Green (Vivica A. Fox), O-Ren Ishii (Lucy Liu), Budd (Michael Madsen) en Elle Driver (Daryl Hannah).

De film combineert oosterse vechtkunst, westerse stijl en Tarantino’s kenmerkende mix van bloed, humor en filmische referenties. Fans krijgen hiermee eindelijk de kans om het hele verhaal te zien in één vloeiende montage, zonder de onderbreking tussen Volume 1 en 2.