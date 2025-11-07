Netflix komt met animatieserie Stranger Things: Tales From ‘85

Stranger Things gaat deze maand zijn laatste seizoen in. Natuurlijk kun je de serie altijd nog terugkijken of de game spelen, maar er komt nu nog iets nieuws om je honger naar deze serie te stillen. Er komt een spin-off aan die in 2026 verschijnt. Het speelt zich af tussen het tweede en het derde seizoen van de sci-fi-serie.

Stranger Things: Tales of ’85

Het gaat om een animatieserie die zich wederom afspeelt in Hawkins. De serie draait wederom om dezelfde kinderen, maar ditmaal zijn ze niet door dezelfde mensen ingesproken: Eleven (Brooklyn Davey Norstedt), Max (Jolie Hoang-Rappaport) Mike (Luca Diaz), Lucas (Elisha “EJ” Williams), Dustin (Braxton Quinney) en Will (Ben Plessala) hebben nog steeds met de UpsideDown te maken. Wat precies de grote bad guy wordt, dat moeten we nog zien. Wel deelt Netflix vast een trailer als zoethoudertje: