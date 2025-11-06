Spotify introduceert mini-Wrapped die je elke week krijgt

Sommige mensen kunnen er niet tegen dat Spotify Wrapped maar over 10 maanden gaat: het ‘meten’ zou namelijk stoppen op 31 oktober. Voor die mensen, maar ook voor wie niet elke keer weer een jaar wil wachten op zijn Wrapped, komt de streamingdienst met een wekelijkse Wrapped.

Mini-Wrapped op Spotify

Sommige social media-gebruikers vragen zich hardop af wat dan nog het idee van de jaarlijkse Wrapped is, maar over het algemeen zijn mensen er blij mee. Het plan van Spotify is om met een wekelijkse rapportage te komen van je favoriete nummers en artiesten van dat moment. Het is een mini-Wrapped omdat je te zien krijgt waar je het meest naar hebt geluisterd. Je krijgt overigens niet een overzicht van een week, maar van vier weken, al is wel uiteengezet hoe het per week verschilt.

Je kunt de resultaten op sociale media delen en dat is niet gek: het is een van de redenen waarom mensen Spotify nemen, ze zien tijdens Wrapped ineens allemaal leuke lijstjes en statistieken gedeeld worden op socials en willen dat ook. Nu kan dat dus nog vaker voorkomen. Je kunt er onder andere in zien welke nieuwe artiesten je hebt ontdekt, welke bijzondere momenten er te melden zijn en welke mijlpalen je hebt bereikt. Het voordeel is dat Spotify dit ook voor gratis gebruikers mogelijk maakt, in tegenstelling tot veel nieuwe opties die de laatste tijd juist alleen voor Premium-gebruikers beschikbaar kwamen.