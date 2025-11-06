06.11.2025
KPop Demon Hunters krijgt een opvolger, maar dat duurt nog lang

By: Laura Jenny

Kinderen door de hele wereld zijn er helemaal gek van, ook hebben ze de hele film nooit gezien: Kpop Demon Hunters. Voor hen is het waarschijnlijk goed nieuws dat de opvolger nog even op zich laat wachten, want in 2029 zijn ze mogelijk wel heel oud genoeg om de films te kijken. Het is officieel aangekondigd dat de film in dat jaar verschijnt op streamingdienst Netflix.

Kpop Demon Hunters

De film met de extreem catchy liedjes is een monsterhit. Het is al meer dan 236 miljoen keer bekeken en is met stip de best gekeken animatiefilm op de streamingdienst. Dat het ook nog een hele popcultuurrage met zich meebrengt, maakt het helemaal een productie die geld print. Reden dus voor een vervolg. We weten verder totaal niet waar dat over gaat en wie hem maakt, maar het is in ieder geval voor de grote schare aan fans een fijn vooruitzicht.

Wel weten we dat de originele makers, Maggie Kang en Chris Appelhans, terugkomen om de nieuwe film over de drie supersterren te maken. Wij hebben wel zin in een origin story van Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong), and Zoey (Ji-young Yoo). Aan de andere kant is het inmiddels zo ver: wat ze ook doen, we kijken -en luisteren- toch wel. Het is alleen de vraag of 2029 niet iets te lang wachten is: is de hype dan niet al voorbij?

