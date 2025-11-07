5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 45

Met het weekend voor de deur is het de hoogste tijd om te bepalen welke nieuwe films en series je op de streamingdiensten gaat bekijken. We hebben hier dan ook een overzicht voor je met de vijf interessantste toevoegingen op diensten als Apple TV, Netflix, Disney+ en SkyShowtime.

Pluribus seizoen 1 (Apple TV)

De naam Pluribus zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar de showrunner van deze nieuwe Apple TV-serie is wel een bekende. Dat is namelijk Vince Gilligan, die met de series Breaking Bad en Better Call Saul zichzelf onsterfelijk maakte. Zijn nieuwe serie heeft die typische sfeer gebaseerd op het warme zuiden van de Verenigde Staten die we ook van zijn vorige shows kennen, maar verder lijkt Pluribus misschien wel wat vager te worden.

De serie draait namelijk om een virus dat alle mensen extreem vrolijk maakt – behalve één persoon, gespeeld door Rhea Seehorn, die ook al in Better Call Saul te zien was. Het idee erachter lijkt eerder bij een aflevering van Black Mirror te passen, dus we zijn benieuwd wat Gilligan met dit concept gaat doen. Kwalitatief zijn de verwachtingen gezien zijn eerdere werk in ieder geval hooggespannen. De eerste twee afleveringen zijn dit weekend te zien op Apple TV.