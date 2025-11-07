5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 45

Met het weekend voor de deur is het de hoogste tijd om te bepalen welke nieuwe films en series je op de streamingdiensten gaat bekijken. We hebben hier dan ook een overzicht voor je met de vijf interessantste toevoegingen op diensten als Apple TV, Netflix, Disney+ en SkyShowtime.
De naam Pluribus zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar de showrunner van deze nieuwe Apple TV-serie is wel een bekende. Dat is namelijk Vince Gilligan, die met de series Breaking Bad en Better Call Saul zichzelf onsterfelijk maakte. Zijn nieuwe serie heeft die typische sfeer gebaseerd op het warme zuiden van de Verenigde Staten die we ook van zijn vorige shows kennen, maar verder lijkt Pluribus misschien wel wat vager te worden.
De serie draait namelijk om een virus dat alle mensen extreem vrolijk maakt – behalve één persoon, gespeeld door Rhea Seehorn, die ook al in Better Call Saul te zien was. Het idee erachter lijkt eerder bij een aflevering van Black Mirror te passen, dus we zijn benieuwd wat Gilligan met dit concept gaat doen. Kwalitatief zijn de verwachtingen gezien zijn eerdere werk in ieder geval hooggespannen. De eerste twee afleveringen zijn dit weekend te zien op Apple TV.
Ook Frankenstein wordt gedragen door de torenhoge reputatie van zijn maker. De film is namelijk geregisseerd door Guillermo del Toro, die hoge ogen gooide met Pan’s Labyrinth en The Shape of Water. Met zijn nieuwe Netflix-film geeft hij zijn eigen draai aan het klassieke verhaal Frankenstein. Die rol wordt gespeeld door Oscar Isaac. Deze doorgedraaide wetenschapper creëert met een experiment een soort kruising tussen een mens en monster – opvallend genoeg gespeeld door de normaal zo beeldschone acteur Jacob Elordi. Dit tweetal wordt bijgestaan door actrice Mia Goth, die eerder indruk maakte met de X-horrortrilogie. Del Toro kennende is Frankenstein in ieder geval alles behalve een standaard horrorfilm.
Als je van Marvel houdt, dan heb je een Disney+-abonnement, dat moge duidelijk zijn. De meest recente Marvel-film, Fantastic Four: First Steps, staat nu dan ook op de streamingdienst. Van deze heldenformatie is al vaker op het witte doek verschenen, maar First Steps blijkt de beste poging tot dusver. Dat heeft deels te maken met het prima acteertalent dat in deze film rondloopt, waaronder Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Night Always Comes) en Ebon Moss-Bachrach (The Bear). Zij nemen het in First Steps op tegen niemand minder dan Galactus (gespeeld door Ralph Ineson) en de Silver Surfer (Julia Garner). Een hoop namen, maar wat je vooral moet weten is dat Fantastic Four je een prima dosis superheldenvermaak biedt voor dit weekend. Verstand uit en magnetron voor de popcorn aan dus!
De miniserie The Good Lord Bird kwam in 2020 al uit, maar is nu in zijn geheel te zien op SkyShowtime. Het is alsnog de moeite waard om voor de zeven afleveringen waar de show uit bestaat te gaan zitten, want hierin speelt Ethan Hawke de sterren van de hemel als John Brown, een soldaat die in het Amerika van de negentiende eeuw zijn uiterste best doet om slaven te bevrijden. Dit serieuze onderwerp wordt behapbaar gemaakt met een vleugje humor in het acteerwerk van Hawke, wat een prettig wegkijkend eindresultaat oplevert.
Mocht je het geduld kunnen opbrengen om tot zaterdag te wachten, dan kun je vanaf dat moment via Netflix Twisters bekijken, het langverwachte vervolg op de tornadofilm Twister uit de jaren negentig. Dit moderne vervolg draait om geheel nieuwe personages, maar levert nergens in op spektakel. Meteoroloog Kate (gespeeld door Daisy Edgar-Jones) komt in het vaarwater van tornadojager en socialmedia-icoon Tyler (Glenn Powell). In de praktijk levert dat een hoop hachelijke situaties op rondom de meest epische tornado’s in een film sinds de Jan de Bond-klassieker waar we het net over hadden.
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.