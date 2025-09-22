Baby Yoda is terug in The Mandalorian & Grogu-trailer

Pedro Pascal is inmiddels bijna in elke film te zien, maar in The Mandalorian & Grogu is hij altijd wat minder herkenbaar. Echter niet minder epic: de Mandorian-serie is enorm populair en Star Wars-fans zijn dan ook blij dat de premiejager met zijn koddige compagnon nu een eigen film krijgen. Dit is de trailer.

The Mandalorian & Grogu

We kennen Mando alleen van Disney+, waar hij inmiddels al drie seizoenen heeft kunnen schitteren met zijn kleine kompaan Grogu (Baby Yoda) aan zijn zijde. Nu gaan Din Djarin en het groene wezentjes op een nieuw avontuur, waarin ze onder andere een personage gespeeld door Sigourney Weaver zullen gaan treffen. Daar is nog weinig van bekend, maar wel weten we dat Zeb Orellios en Rotta the Hutt ook aanwezig zijn, waarbij Rotta mogelijk door The Bear-ster Jeremy Allen White wordt vertolkt.

We zien in de trailer typisch Mandalorian-beelden, met onder andere de bekende Razorcrest, het ruimtevaartuig van Mando. Embo uit The Clone Wars schijnt de grote schurk te worden in de film, maar wie die speelt en of het echt klopt, dat wordt in deze trailer bevestigd noch ontkend.

22 mei 2026 in de bioscoop

The Mandalorian & Grogu is op 22 mei 2026 in de bioscoop te zien: ditkeer dus even geen Disney+. Althans: niet meteen. Eindelijk heeft Mando zich een weg naar het witte doek gevochten. Deze trailer belooft in ieder geval veel goeds. En er komen meer Star Wars-producties aan.