Dit zijn alle Star Wars-films en series die er nog aankomen

The Mandalorian & Grogu

Het is even wennen, want we kennen The Mandalorian en zijn maatje Grogu eigenlijk uit de drie seizoenen tellende serie op Disney+, maar in 2026 gaat het duo toch echt richting het witte doek. Jon Favreau is de regisseur en er wordt gezegd dat de film een nieuw tijdperk voor Star Wars-films start. In ieder geval is Sigourney Weaver in deze film te zien, maar verder weten we behalve de bekende relatie tussen Mando en Baby Yoda weinig. The Mandalorian & Grogu is op 22 mei 2026 in de bioscoop te zien.

Star Wars-trilogie – Simon Kinberg

Simon Kinberg maakt momenteel episode 10 tot en met 12, maar er is nog weinig over bekend. Disney heeft dan wel meerdere Star Wars-films gepland, maar of dit dan die van de Kinberg-trilogie zijn, is nog afwachten. Rey zou wel in de film voorkomen, ook al krijgt zij ook haar eigen film.

Film over Rey

Daisy Ridley mag haar agenda de komende tijd wel schoonvegen, want ze krijgt haar eigen film (en we verwachten haar dus ook in de trilogie van Kinberg). De film zou zich afspelen na The Rise of Skywalker en we zien hierin hoe Rey de Jedi Order opnieuw probeert op te bouwen. De regisseur is Sharmeen Obaid-Chinoy, bekend van diverse Ms. Marvel-afleveringen.

Lando

Donald Glover is geweldig als Lando en hij zou nu een nieuwe eigen film krijgen waarin hij de hoofdrol speelt.