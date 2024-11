‘Er is een nieuwe Star Wars-trilogie in de maak’

De toekomst van Star Wars-films ziet er bloeiend uit. Na een heleboel spin-offseries op Disney+ lijkt het er nu op dat Star Wars weer richting films gaat. Een grote plus, want dat is toch het meest geliefde medium onder Star Wars-fans. Helemaal helder is het echter ook weer niet.

Lucasfilm is bezig met Star Wars-trilogie

In een galaxy far far away… is Lucasfilm bezig met het schrijven van een nieuwe Star Wars-trilogie, en wel door Simon Kinberg (X-Men). Kinberg en Star Wars-eindbaas Kathleen Kennedy zouden samen de productie ervan doen. Deadline schrijft dit op basis van bronnen. Het is spannend nieuws, maar tegelijkertijd is er niet heel veel om te vertellen: we weten bijvoorbeeld nog totaal niet waarover het gaat, wanneer het zich afspeelt en of bijvoorbeeld Rey en haar vrienden terugkomen.

Het is bovendien de vraag of dit nieuws samenhang heeft met de drie Star Wars-films die Lucasfilm vorig jaar aankondigde. Die worden geregisseerd door James Mangold, Dave Filoni en Sharmeen Obaid-Chinoy. Zo ja, dan weten we wel dat het om Rey gaat, want dat is sowieso waar de film van Obaid-Chinoy om draait. In die film zou Rey een nieuwe Jedi Order willen opbouwen.

Star Wars zijn dure films om te maken, en hoewel Disney een rijk bedrijf is, moet het vooral opletten dat het het verhaal en de personages goed in elkaar zet. Star Wars is zo geliefd en de fans zijn zo op het onderwerp ingelezen, dat alles tot in de puntjes in orde moet zijn (en eerlijk is eerlijk, dan nog is het vaak maar moeilijk te bewerkstelligen dat echt iedereen de film tof vindt).