5x waarom het jammer is dat Disneys luxe Star Wars-hotel sluit

Het Disney World-hotel Galactic Starcruiser sluit zijn deuren. Het was nog maar heel kort open: een jaartje, maar de Mouse House weet het niet te rijmen. Opmerkelijk, want dat had het op zich kunnen verwachten met de prijs die het kostte in de economie waarin we nu zitten: de dubbele overnachting is vanaf 1500 euro per persoon. Maar, dat het sluit is geen blije gebeurtenis. Er gaat namelijk veel verloren wat eigenlijk heel tof was.

1. Het is een soort game We houden van videogames én we houden van Star Wars, dus dat het Galactic Starcruiser-gebeuren niet gewoon een hotel was, maar een soort game, dat maakt het doodzonde dat het stopt. Je wordt echt als een soort Jedi getraind en je krijgt twee dagen en twee nachten een soort combinatie van multiplayer gaming, LARP-en en interactief theater. Je wordt dus helemaal meegesleurd in het Star Wars-avontuur. Je bevindt je in dit verhaal dus in een schip, in plaats van een hotel, genaamd Halcyon, en op dat schip gebeuren natuurlijk allemaal dingen. Het is eigenlijk zelfs een soort escaperoom, waarin je met allemaal mensen samenwerkt en ondertussen personages uit de films met je mee proberen te doen.

2. Het past zelfs in het canon van Star Wars Je bevindt je niet alleen op een soort ruimteschip: je bevindt je op een ruimteschip dat past in het canon van Star Wars. Het ruimteschip zou 275 jaar oud zijn en Leia en Han zouden er zelfs hun wittebroodsweken hebben beleefd na de battle of Endor. Jabba de Hutt sponsorde er zelfs casino’s. Alle vertellingen kloppen in het grotere Star Wars-verhaal dus zelfs voor de ultieme nerds die écht alles weten over de franchise is dit een groot feest. Of nou ja, was: in september zal het hotel zijn laatste gasten verwelkomen.

3. Vele mensen raken hun baan kwijt We noemen in dit artikel natuurlijk vooral dingen die heel erg tof aan deze hotelervaring zijn, maar er is nog een reden waarom het heel spijtig is dat deze ervaring tot zijn einde komt. Het betekent ook dat vele mensen hun baan kwijtraken. Het is juist omdat het zo’n meeslepende ervaring is een heel drukke bedoening qua personeel en die mensen zijn natuurlijk volledig geïnstrueerd in hoe ze hun personage moeten spelen: ze leven dat net zo hard mee als de gasten (misschien nog wel meer). Heftig dus dat zoveel mensen hun banen kwijtraken. Receptionisten, koks, noem maar op.

4. Alles is Star Wars Het is een game, het past in het canon, maar het gaat zelfs nog een stap verder. Het is gemaakt in samenwerking met Lucasfilm en zelfs de stoffen die zijn gebruikt om de boel aan te kleden, dus zelfs het tapijt, klopt helemaal met hoe George Lucas en consorten dat ooit hebben bedacht in dit inmiddels zo allesomvattende universum. Maar ook op een andere manier is alles Star Wars: wat je ook maar kunt bedenken is het in het thema. Het eten, mindfulnesstrainingen die geheel in het teken staan van de ‘Force’.

5. Het ziet er prachtig uit Het moge geen verrassing zijn, je hebt het ook op de plaatjes en video in dit artikel kunnen bewonderen: het ziet er zo mooi uit. Het is natuurlijk pas in 2022 geopend en speciaal voor dit doel gebouwd, dus het is gloednieuw en alles ziet er spic en span uit. Het leuke is ook dat het een LARP-beleving is, dus dat de volwassen bezoekers ook hun best doen om eruit te zien als Star Wars-personages. Iets wat in de gewone Disneyparken niet mag, omdat het daar aan de castmembers is om de personages uit te beelden, dus niet aan de volwassen bezoekers (al mogen kinderen natuurlijk wel wat meer verkleed komen). Alles is zo goed in het thema, alles is zo nieuw, alles is zo doordacht: alles komt samen in de Galactic Starcruiser.