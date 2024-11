Nieuwe trailer Star Wars: Skeleton Crew ziet er veelbelovend uit

Het grote publiek is af en toe een beetje klaar met al die spin-offs van Star Wars en Marvel. Kijk maar naar hoe weinig er werd gesproken over het nieuwe seizoen van Loki, of naar hoe zelfs het zeer goede Agatha All Along wordt beoordeeld. Veel fans vinden het maar lastig, al die spin-offs. Hopelijk kan Skeleton Crew het verschil maken na een paar jaar ‘meh’ (hoe terecht of onterecht dat ook moge zijn).

Skeleton Crew

Disney heeft iets slims bedacht met Skeleton Crew, want heeft heeft besloten om het te laten lijken op The Goonies en E.T.. Het zijn filmklassiekers die iets kinderlijks, avontuurlijks en vooral heel vermakelijks hebben. Star Wars: Skeleton Crew heeft dat ook: we volgen een groepje kinderen dat iets moet doen dat normaal toch ietwat te hoog gegrepen is voor kinderen. Het gaat er uiteindelijk vooral om dat de serie dat gevoel van The Goonies en E.T. overbrengt: daarvoor is zelfs contact gelegd met de makers van die films.