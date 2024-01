Films en series die in 2024 verschijnen op Disney+

Dit jaar startte Disney+ vrij sterk met Percy Jackson and the Olympians, naast de serie Echo, die gebaseerd is op de comics van Marvel. Het zijn geen producties waar iedereen het over heeft, maar ze hebben duidelijk productiewaarde. En überhaupt waarde. Maar, wat komt er in de rest van het jaar naar de streamingdienst van Walt Disney? The Acolyte Star Wars heeft al een tijdje geen nieuwe film gekregen, maar er is wel genoeg in de maak als het om series gaat. We hebben natuurlijk The Mandalorian, we hebben Ashoka en binnenkort ook The Acolyte, een serie die in de duistere macht duiken in de High Republic-tijd, net voordat die viel. Creator is Leslye Headland, verder is deze mysterieuze serie nog gehuld in… mysterie.

Skeleton Crew Star Wars hebben we net nog genoemd, maar we doen het gewoon nog een keer. Ditkeer niet met het losstaande The Acolyte, maar Skeleton Crew. Deze serie is meer gefocust op een jongere doelgroep en het wordt hoog gespeeld. Deze serie hangt samen met The Mandalorian, maar zou een van de grootste releases voor het hele gezin zijn dit jaar. The Bad Batch Ik durf het bijna niet te zeggen, maar jawel: nog een Star Wars-serie. The Bad Batch is toe aan zijn derde seizoen alweer, en draait om een stel gekloonde soldaten die net als de X-Men allemaal zo hun eigen gave hebben. Maar ze zijn ook op zoek naar zingeving: waarom zijn ze hier en wat kunnen ze nu gaan doen? Inmiddels weten we dat ze wel in zijn voor een robbertje vechten: zou dat in het derde seizoen nog steeds voortduren?

Shôgun Shogun was vroeger al een geweldige serie, maar die is nu in een nieuw jasje gestoken. Het is de zeventiende eeuw en John Blackthorne wordt steeds groter, beter en sterker en schopt het uiteindelijk tot samoerai, gevreesd door iedereen die hem ziet. Echter is er iemand die dat niet zo lijkt te vinden, namelijk Toranaga, die hem gebruikt om zelf Shogun te worden, de ultieme aanvoerder van de samoerai. Iwájú Iwájú is een animatieserie die zich afspeelt in Lagos, Nigeria, maar dan een futuristische variant ervan. Het is ook Yoruba voor ‘toekomst’. De serie draait om een jong meisje genaamd Tola die te maken krijgt met allerlei serieuze zaken, zoals ongelijkheid, klassen, onschuld en vooral tegen de stroom inzwemmen.

Hits uit 2023 nog niet terug Verder laat Disney+ weinig los: het vertelt niet zoveel over de series die eraan komen, de films, en daarmee is 2024 grotendeels nog een mysterie. We verwachten even geen Loki, even geen Only Murders in the Building, en andere parels waar Disney+ in de afgelopen jaren goed mee scoorde. Jammer, want we zien graag meer en hebben graag iets om naar uit te kijken. Immers zullen mensen die niet genoeg nieuwe mogelijkheden spotten eerder besluiten om hun abonnement op te zeggen. Of hebben we nu al last van de stakingen van vorig jaar? We zullen het merken in dit nieuwe, wat mysterieuze jaar op Disney+.