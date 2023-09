Deze langverwachte series verschijnen -hopelijk- dit jaar nog

We hebben de eerste drie kwart van 2023 er al bijna opzitten, en we gaan richting het staartje van het jaar. Welke series komen er nog aan dit jaar? Is er nog veel om naar uit te kijken? Gelukkig is het antwoord op de laatste vraag een harde ja. Op die vraag ervoor is het antwoord wat langer. Komtie: Sex Education seizoen 4 Het laatste seizoen van Sex Education op Netflix komt deze week online en daarin zien we hoe de studenten van Moordale zijn geslaagd en op een nieuwe school verder gaan met hun sekstherapie. Een soort nieuw begin om het af te sluiten, we kunnen niet wachten.

Gen V Volgende week kun je terecht op Amazon Prime Video voor een toffe serie, namelijk Gen V. Althans, er wordt gedacht dat deze serie wel een ding wordt: het is een soort Euphoria en dat met een Battle Royale-tintje. Reken dus op veel donkere humor, gorigheid en agressie. Even die rollercoaster van emoties die je als tiener hebt ervaren weer doorgaan door de ogen van een ander: zin in. En het iso ok nog van de makers van The Boys, dus dat stemt ons zeer positief.

Loki seizoen 2 Loki is een heerlijke uit de pas lopende serie over onze favoriete Marvel-villain (en stiekem ook een beetje held). Tom Hiddleston is nu eenmaal een geweldig acteur en de rol van Loki past hem zo goed, dat zelfs als de schrijvers er een potje van maken, hij de boel wel redt. We zeiden toch dat hij een held was? Vanaf 6 oktober op Disney+.

Ferry: de Serie We schreven er al eerder over: Netflix heeft een prequel van de Nederlandse serie Undercover in de maak genaamd Ferry en daar kijken we erg naar uit. Hoe is die drugsbaron uit Brabant toch zover gekomen, en welke rol heeft zijn vrouw erin? We weten hoe het allemaal aan is in de 'huidige' tijd, maar we zijn erg benieuwd hoe het allemaal begon.

Scott Pilgrim Takes Off Netflix debuteert op 17 november de nieuwe variant van de geliefde film-, game- en comic Scott Pilgrim: het is een animatieserie, maar met een cast waar je u tegen zegt: Anna Kendrick, Brie Larson, Aubrey Plaza, Michael Cera, Satya Bhabha: we kunnen niet wachten om te kijken hoe het de tiener Scott Pilgrim en alle vreemde superschurk- en superheld-achtige figuren om hem heen vergaat.

Hopelijk nog dit jaar, maar waarschijnlijk in 2024: Star Wars Skeleton Crew Disney+ is nu dan wel druk doende met Ahsoka, het komt dit jaar met nog een serie van Star Wars, namelijk Skeleton Crew. Een precieze releasedatum is nog niet bekend, maar het zou dit jaar nog moeten komen, deze serie waarin we een groep kinderen volgen die de weg kwijtraken in de ruimte. Met onder andere Jude Law, die overigens geen kind speelt. Dune: The Sisterhood Als je dacht dat Dune alleen de filmbehandeling kreeg, dan heb je het mis. Op HBO Max komt er Dune: The Sisterhood. hoewel we niet precies weten wanneer, zou de serie dit jaar nog moeten komen. De serie is een prequel op de films en volgt een aantal vrouwen van de familie Harkonnen die het moeten opnemen tegen allerlei dreigingen. Met onder andere Emily Watson en Shirley Henderson. Vikings: Valhalla seizoen 2 De originele serie is briljant, maar het eerste seizoen Valhalla viel, mede dankzij de heftige seizoensfinale, ook niet tegen. We zijn benieuwd hoe het verder gaat met Harold en co. Ongetwijfeld iets met wederom heel veel actie en wij zitten er klaar voor. Het is een beetje een wild card, want eigenlijk komt seizoen 2 pas in januari 2024.