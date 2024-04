Disney komt met Star Wars-shorts: releasedatum is geen verrassing

Disney heeft aangekondigd dat het met nieuwe Star Wars-shorts komt op Disney+. Deze korte video’s zijn bedoeld om op Star Wars-dag uit te komen. Dat mag geen verrassing zijn: May the Fourth (4 mei dus) is al heel veel jaren Star Wars-dag, omdat de naam zo doet denken aan May the Force be with you, een veel gebezigde zin in de reeks, die vrij vertaald betekent: het ga je goed.

Disney maakt er meestal een gewoonte van om series en films wel wat langer van tevoren aan te kondigen, maar dit zijn ‘slechts’ shorts. Toch zien ze er wel heel tof uit. Het heet Tales of the Empire en het is gemaakt door iemand die wel raad weet met Star Wars-animatie: Dave Filoni. Hij zit achter The Cloine Wars en Rebels, maar ook een beetje achter Mandalorian en Ahsoka. Vrij goed ingeburgerd in het Star Wars-universum dus.