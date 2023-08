5 redenen om Ahsoka op Disney+ te kijken

Niet letterlijk misschien, maar Ahsoka is inmiddels alweer tien jaar deel van het Star Wars-canon. Ze werd geïntroduceerd in het zeer geliefde Clone Wars en sindsdien hebben we haar steeds meer leren kennen en dat bevalt goed. Ze is inmiddels ook met veel bekende Star Wars-personages in contact geweest, en we kennen haar natuurlijk uit The Mandalorian, toen ze al precies onvoldoende werd getoond om naar meer te smaken. Dat ‘meer’ is er nu en we willen graag nog beter ontdekken wie deze bijzonder uitziende vechtjas is.

De serie die een van de grootste hits van Disney+ moet worden is officieel op de streamingdienst uit. Ahsoka, een spin-off van Star Wars, heeft nu welgeteld twee afleveringen op de streamingdienst staan en over een weekje komt daar een derde bij, en daarna nog een aantal. De serie wordt wat gemengd ontvangen, maar we weten zeker dat je Ahsoka moet kijken, we hebben er zelfs vijf redenen voor.

Ze is een ex-Jedi

We hebben in Star Wars altijd vooral gezien hoe mensen Jedi worden, of naar de slechte kant gaan. Ook hebben veel mensen gezien die al langer Jedi zijn. Ahsoka is bijzonder omdat ze Jedi-af is. Dat maakt het nog interessanter om haar te leren kennen en te ontdekken hoe haar relatie met de goeieriken uit Star Wars nu is.

Je hoeft de animatieserie niet gezien te hebben

Ahsoka kennen we pas sinds Mandalorian ook daadwerkelijk als live action personage: daarvoor liet ze zich alleen zien in de animatieseries van Star Wars. Erg leuk, want Disney heeft die animatieseries gemaakt om te zorgen dat kinderen al jong in aanraking komen met Star Wars. Nu Ahsoka de serie er is kunnen we als volwassenen meegenieten. Althans, dat kon natuurlijk ook in de animatieserie al, maar mocht je die om wat voor reden dan ook niet gezien hebben, dan hoef je niet bang te zijn dat je achterloopt. Je zal weinig missen als je Rebels niet hebt gezien.