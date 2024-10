LEGO lanceert Jabba’s Sail Barge voor Star Wars-fans

Goed nieuws voor alle Star Wars– en LEGO-liefhebbers! Er is weer een nieuwe set onthuld: Jabba’s Sail Barge (75397). Deze iconische set is een gedetailleerde replica van Jabba the Hutt’s beroemde schip uit Return of the Jedi. De set bestaat uit maar liefst 1.753 onderdelen en biedt je dus uren bouwplezier en een nostalgische terugblik op een van de meest memorabele scènes uit de Star Wars-saga.

Maar wat maakt deze set bijzonder?

Authentieke details: Het schip bevat draaibare kanonnen, een afneembare zijwand voor toegang tot het interieur, en de gevangenisruimte voor Han Solo.

Minifigs: De set bevat minifiguren van Jabba the Hutt, Princess Leia in haar beroemde vermomming, en andere personages zoals Lando Calrissian en R2-D2.

Uitklapbare zeilen: Net als in de film heeft het schip realistische zeilen en een open dak om het iconische woestijngevecht na te spelen.

Star Wars-verzameling

Deze set is ideaal voor fans die hun Star Wars-verzameling willen uitbreiden of gewoon willen genieten van een uitdagend nieuw bouwproject. Als je klaar bent met bouwen is het voertuig ca. 25 cm hoog, 77 cm lang en 25 cm breed.