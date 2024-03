Star Wars-attractie in Disneyland krijgt 250 verhalen

Vanaf 5 april zijn de nieuwe verhaallijnen te ervaren in de Star Tours-cabines. Ze komen meteen naar Disney World, Disneyland in de Verenigde Staten en Disneyland Paris. Je komt hierin onder andere Ahsoka Tano, Cassian Andor en Grogu tegen, die belangrijke mededelingen voor je hebben waardoor je in je ruimtevaartuig snel in actie moet komen. Zo kom je op de planeet Peridea terecht, bekend van Ahsoka, en is de T-6 Jedi Shuttle van Ahsoka onder aanval terwijl jij achter haar aanvliegt. Als die mooie Purrgil in de lucht maar niet worden geraakt.

Star Tours is straks nog leuker om twee of drie keer te doen als je Disneyland bezoekt, want er zijn 250 verhaalvariaties mogelijk, waaronder verhalen uit Ahsoka, Andor en The Mandalorian.

Star Tours is de simulator van Star Wars die je kunt vinden in Disney-parken, waaronder Disneyland Paris .

Disney schrijft op zijn blog: “Dringende mededelingen van Ahsoka Tano, Cassian Andor, Din Djarin en Grogu kunnen binnenkort deel uitmaken van je volgende Starspeeder-vlucht. Deze iconische personages maken het sterrenstelsel van verhalen aan boord van de eerste Star Wars-attractie van Disney rijker.”



Het komt niet vaak voor dat Star Tours drastisch geüpgraded wordt: de laatste keer was Kef Bir die door Star Wars: The Rise of Skywalker werd toegevoegd. Dat is inmiddels echter alweer 2019.

Disney viert binnenkort het Season of the Force (van 5 april tot 2 juni), wat uiteraard onder andere tijdens 4 mei plaatsvindt: May the Fourth is al jaren de Star Wars-feestdag van het jaar, omdat het lijkt op wat de ‘goeien’ altijd tegen elkaar zeggen om elkaar voorspoed te wensen: May the force be with you. En dat kun je ongetwijfeld gebruiken als je je volgende Star Tour-trip doet.