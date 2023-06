‘Star Wars’ planeet met twee zonnen ontdekt

Het is een van de meest iconische scenes in Star Wars, en dan bedoel ik wel de originele films, de zonsondergang op Tatooine. De planeet waar Luke Skywalker opgroeide. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een wallpaper van die zonsondergang ook heel wat jaren als bureaublad achtergrond gebruikt heb. Welnu, astronomen hebben onlangs een ‘echte Tatooine’ ontdekt. Precies, een planeet die om twee zonnen draait.

BEBOP-1c draait om twee zonnen

In hun publicatie, in het blad Nature Astronomy, beschrijven ze de ontdekking van BEBOP-1c – tsja, coole namen verzinnen is vaak net het sterkste punt van wetenschappers. BEBOP-1c is een planeet die in het TOI-1338 stelsel, met twee zonnen dus, ronddraait. Deze planeet werd min of meer bij toeval ontdekt toen astronomen op zoek waren naar meer data van BEBOP-1b, een planeet in hetzelfde stelsel die drie jaar geleden al ontdekt werd.

Inmiddels zijn zonnestelsels met twee zonnen nog wel erg zeldzaam, maar in de afelopen decennia hebben astronomen er al meer dan tien ontdekt. Wat de nieuwe ontdekking wel bijzonder maakt, is het feit dat dit pas het tweede ontdekte ‘duo-zonnenstelsel’ is waar twee planeten om beide zonnen cirkelen.