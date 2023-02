James Webb ontdekt kleine asteroïde tussen Mars en Jupiter

Een team van Europese astronomen was eigenlijk bezig om met behulp van de James Webb ruimtetelescoop een grotere asteroïde te observeren. Tijdens het maken van opnames voor het kalibreren van de telescoop dachten ze aanvankelijk dat ze een fout gemaakt hadden.

Mislukking blijkt ontdekking

Echter, tijdens het analyseren van de data bleek dat de opnames niet door een fout de mist in gegaan waren, maar dat er een ander object het zichtveld van de telescoop ‘vertroebelde’. Nu blijkt dat dit een andere, veel kleinere, asteroïde was. Eentje die zich in een asteroïdengordel bevindt die zich tussen Mars en Jupiter beweegt.

Op zich is de ontdekking van een asteroïde natuurlijk niet heel bijzonder. Het feit dat deze, relatief kleine, asteroïde ontdekt werd door wat aanvankelijk een mislukte opname leek, maakt het in ieder geval een toevalstreffer. Officieel moet de ontdekking van de nieuwe asteroïde, die tussen de 100 en 200 meter groot is, nog bevestigd worden. Daarvoor zijn meer observaties nodig, maar de astronomen gaan er wel al van uit dat deze asteroïde het kleinste object is dat de James Webb telescoop tot nu toe heeft kunnen waarnemen.

James Webb blijkt nog krachtiger dan verwacht

Bijzonder is zeker ook dat de eerste ontdekking, zij het dus toevallig, met de James Webb telescoop gedaan werd, die op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Tot nu werd aangenomen dat hij niet geschikt was voor het observeren en/of ontdekken van dergelijke kleine objecten.

"Onze resultaten laten zien dat zelfs 'mislukte' Webb-waarnemingen wetenschappelijk nuttig kunnen zijn, als je de juiste instelling en een beetje geluk hebt. De ongelooflijke gevoeligheid van Webb maakte het mogelijk om dit ongeveer 100 meter lange object op een afstand van meer dan 100 miljoen kilometer te zien", vertelt Thomas Müller, astronoom aan het Max Planck Instituut.