Netflix lanceert serie waarin overleden mensen hun laatste zegje doen

Als je voor je doodging een interview mocht geven en het zou pas uitgezonden worden als jij er niet meer bent: dan zou je misschien wel iets eerlijker en minder sociaal verantwoord praten, toch? Netflix denkt van wel en komt met een interviewreeks waarvan het onduidelijk is wanneer er een nieuwe aflevering komt van Famous Last Words: de persoon in kwestie moet namelijk eerst sterven.
Op de school voor journalistiek leerde je vroeger al: bij veel grote kranten ligt van menig beroemdheid al een necrologie klaar: een levensbeschrijving van iemand, zodat -mocht diegene komen te overlijden- er meteen een goed stuk over die persoon klaarstaat. Netflix pakt dat heel anders aan, maar ook weer een beetje hetzelfde: en maakt zelf een interview met die persoon en zet dit pas online wanneer die persoon er niet meer is. En het mooie is: dat geeft diegene een mooi, heel eerlijk moment om te zeggen wat hij of zij ergens echt van vindt. Een bijzondere serie, die heel wat anders is dan menig andere Netflix-show.
De eerste in de reeks, genaamd Famous Last Words, staat geheel in het teken van Jane Goodall. De primatoloog deed haar zegje tegen Brad Falchuk, die eerder aan American Horror Story en Glee werkte. In een heel intieme setting worden de interviews gehouden: er is verder nagenoeg niemand aanwezig: zelfs de camera’s worden op afstand bestuurd om het maar zo persoonlijk mogelijk te maken. Falchuk gaat zelfs zo ver dat hij vragen soms in de verleden tijd stelt, alsof diegene er dus al niet meer is.
De serie is niet origineel van Netflix, want het is gebaseerd op het Deense Det Sidste Ord, wat letterlijk ‘Het laatste woord’ betekent en ook in het teken staat van overleden beroemdheden. Famous Last Words,oals de Netflix-serie heet, is dus een iets glamoureuzere benaming. Maar glamour of niet: dat laatste woord neemt Goodall zonder schroom, al staat ze er sowieso om bekend dat ze geen blad voor de mond nam. Ze sprak:
“Er zijn absoluut mensen die ik niet mag, en ik zou ze graag op een van Musks ruimteschepen zetten en ze allemaal naar de planeet sturen die hij zeker denkt te gaan ontdekken … Hij zou de gastheer zijn … Samen met Musk zou Trump erbij zijn … En dan zou ik Poetin erbij zetten. En ik zou president Xi erbij zetten. Ik zou zeker Netanyahu erbij zetten, en zijn extreemrechtse regering. Zet ze allemaal op dat ruimteschip en stuur ze weg.”
Klare taal. We zijn benieuwd of anderen ook zo uitgesproken durven te zijn in dit interview. Er worden namelijk meerdere mensen geïnterviewd die al wat ouder zijn en daardoor procentueel gezien meer kans hebben om te sterven. De lijst van wie er al geïnterviewd zijn is ten strengste geheim, zoals het hoort, maar de vorige week overleden Jane Goodall heeft dus afgetrapt: en hoe. Hopelijk duurt het even voor de volgende aan de beurt is.