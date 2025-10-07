Netflix lanceert serie waarin overleden mensen hun laatste zegje doen

Als je voor je doodging een interview mocht geven en het zou pas uitgezonden worden als jij er niet meer bent: dan zou je misschien wel iets eerlijker en minder sociaal verantwoord praten, toch? Netflix denkt van wel en komt met een interviewreeks waarvan het onduidelijk is wanneer er een nieuwe aflevering komt van Famous Last Words: de persoon in kwestie moet namelijk eerst sterven.

Famous Last Words: het laatste interview met een overleden beroemdheid

Op de school voor journalistiek leerde je vroeger al: bij veel grote kranten ligt van menig beroemdheid al een necrologie klaar: een levensbeschrijving van iemand, zodat -mocht diegene komen te overlijden- er meteen een goed stuk over die persoon klaarstaat. Netflix pakt dat heel anders aan, maar ook weer een beetje hetzelfde: en maakt zelf een interview met die persoon en zet dit pas online wanneer die persoon er niet meer is. En het mooie is: dat geeft diegene een mooi, heel eerlijk moment om te zeggen wat hij of zij ergens echt van vindt. Een bijzondere serie, die heel wat anders is dan menig andere Netflix-show.

De eerste in de reeks, genaamd Famous Last Words, staat geheel in het teken van Jane Goodall. De primatoloog deed haar zegje tegen Brad Falchuk, die eerder aan American Horror Story en Glee werkte. In een heel intieme setting worden de interviews gehouden: er is verder nagenoeg niemand aanwezig: zelfs de camera’s worden op afstand bestuurd om het maar zo persoonlijk mogelijk te maken. Falchuk gaat zelfs zo ver dat hij vragen soms in de verleden tijd stelt, alsof diegene er dus al niet meer is.