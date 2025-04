Warner Bros vindt oplossing voor schreeuwende fans in bios bij A Minecraft Movie

Bioscopen klagen steen en been door fans van A Minecraft Movie die in de bioscoop schreeuwen en zingen met de film. Daar heeft uitgever Warner Bros nu iets op gevonden: er komen speciale screenings van de film zodat je zelf kunt kiezen of je de film in stilte wil bekijken of met alle gezelligheid (en afleiding) erbij.

A Minecraft Movie

Het gaat om de Block Party Edition, waarbij mensen vooral worden gestimuleerd om te praten, te roepen en mee te zingen met de film. Dat scheelt anderen overlast. Die is er namelijk wel regelmatig. Mensen rennen door de zaal heen, als er Chicken Jockey wordt gezegd gooien mensen van blijdschap hun popcorn door de lucht: het is een intense belevenis. Enerzijds -en zolang er niks wordt stukgemaakt- heel leuk, maar het is inderdaad beter om daar een aparte vertoning voor te maken.

De regisseur van de film, Jared Hess, vond het allemaal wel meevallen met de chaos: “Je ziet gewoon hoe mensen juichen en popcorn gooien. Bijzonder dat hiervoor de politie wordt gebeld,” aldus Hess. In Nederland schijnt het sowieso wel mee te vallen met chaos in de bioscopen, dus het is afwachten of wij die Block Party ook in ons land krijgen. Het komt naar Amerika en naar ‘selecte’ internationale markten: de stouterds dus.

