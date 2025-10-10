5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 41

Met het weekend voor de boeg is het weer tijd om lekker voor de televisie te kruipen en je te vermaken met nieuw kijkvoer. Gelukkig valt er weer genoeg te zien op streamingdiensten als Amazon Prime Video, Netflix, SkyShowtime en HBO Max. Wij kiezen de vijf interessantste kijktips voor je uit!
Oké, een beetje valsspelen is dit wel, want Ballerina verscheen afgelopen weekend plots op Prime Video. Mocht je net zoals ons compleet verrast zijn door de streamingrelease van deze bikkelharde actiefilm, dan kun je dat dit weekend alsnog goedmaken. Ballerina is een spin-off van de John Wick-reeks – je weet wel, die films waarin Keanu Reeves het ene na het andere bizarre gevecht voert – en speelt zich tussen de derde en vierde film af. We volgen Eve Macarro (gespeeld door Ana de Armas) die in een poging wraak te nemen op de moordenaars van haar vader een heel peloton aan slechteriken afmaakt. Met dat uitgangspunt biedt Ballerina wat je mag verwachten van een film in de John Wick-franchise: een hoop harde actie en siervolle gevechten. En misschien komt Wick zelf ook nog wel even buurten…
Over harde actie gesproken: From Dusk Till Dawn is een ware cultklassieker die fans van meesterregisseur Quentin Tarantino niet gemist mogen hebben. Nee, hij regisseerde deze film zelf niet, maar hij schreef wel het script en speelt zelf ook een grote rol. Samen met zijn broer – vertolkt door een stijlvol geklede George Clooney – kidnapt hij een braaf pastoorsgezin en voert hij ze mee naar de meest louche tent in Mexico die je je maar kunt bedenken… waar de film opeens een compleet andere wending neemt. Niet voor tere zieltjes!
Even tijd voor iets compléét anders na de hierboven genoemde actievolle films. Victoria Beckham – de voormalige Spice Girl en inmiddels wereldberoemde ontwerpster – heeft een nieuwe documentaireserie op Netflix staan waarin ze werkelijk niets van haar privéleven afschermt. We zien niet alleen hoe ze zich voorbereidt op de Paris Fashion Week, maar geeft zich ook figuurlijk bloot door allerlei gebeurtenissen en problemen uit het verleden uit te lichten, waaronder een eetstoornis. Verder komen er diverse andere beroemdheden voorbij, waaronder Donatella Versace, Tom Ford en haar man David Beckham. Lekker wegkijkvoer op een druilerige zondag dus!
Adult Swim is al jarenlang de hofleverancier van tekenfilmseries voor volwassenen, zoals Rick and Morty. Ook Smiling Friends biedt een prima staaltje grove humor. De show draait om een vrijwilligersbedrijf dat probeert hun cliënten weer vrolijk te maken, waar ze soms erg ver in moeten gaan. Met relatief korte afleveringen hoef je geen lange zit te verwachten, en elke zondagnacht komt er een nieuwe aflevering online. Maar dikke kans dat je de vorige twee seizoenen ook nog niet hebt gezien, dus zie dit als het perfecte moment om een inhaalslag te maken.
Knap je er niet op af wanneer de personages in series een stevig woordje Frans praten, dan kunnen we je de nieuwe Netflix-serie Néro the Assassin van harte aanraden. In deze historische actieserie reizen we af naar het Zuid-Frankrijk van 1504, waar de cynische huurmoordenaar Néro door zijn rijke meester wordt verraden. Tijdens zijn vlucht probeert hij zijn dochter Perla te vinden, die geen idee heeft wie hij is. Ook in deze serie is er bepaald geen gebrek aan actie, maar met de gebroken relatie tussen vader en dochter als kloppend hart wordt er tussendoor gelukkig ook gedacht aan het menselijke aspect.
Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.