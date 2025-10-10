5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 41

Met het weekend voor de boeg is het weer tijd om lekker voor de televisie te kruipen en je te vermaken met nieuw kijkvoer. Gelukkig valt er weer genoeg te zien op streamingdiensten als Amazon Prime Video, Netflix, SkyShowtime en HBO Max. Wij kiezen de vijf interessantste kijktips voor je uit!

Ballerina (Amazon Prime Video)

Oké, een beetje valsspelen is dit wel, want Ballerina verscheen afgelopen weekend plots op Prime Video. Mocht je net zoals ons compleet verrast zijn door de streamingrelease van deze bikkelharde actiefilm, dan kun je dat dit weekend alsnog goedmaken. Ballerina is een spin-off van de John Wick-reeks – je weet wel, die films waarin Keanu Reeves het ene na het andere bizarre gevecht voert – en speelt zich tussen de derde en vierde film af. We volgen Eve Macarro (gespeeld door Ana de Armas) die in een poging wraak te nemen op de moordenaars van haar vader een heel peloton aan slechteriken afmaakt. Met dat uitgangspunt biedt Ballerina wat je mag verwachten van een film in de John Wick-franchise: een hoop harde actie en siervolle gevechten. En misschien komt Wick zelf ook nog wel even buurten…