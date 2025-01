5 redenen om Your Friendly Neighborhood Spider-Man te kijken

2. Een frisse wind door de franchise

Met al die Spider-Men die we al kennen, zou je kunnen gaan denken dat er eigenlijk niks nieuws meer van te maken valt. Het is fijn dat schrijver Jeff Trammell, die nog niet extreem beroemd is, een frisse wind waait. Vooral het tempo waarin er verteld wordt is erg prettig, lekker snel, niet saai, en je bent zo door die 10 afleveringen heen geslingerd. Wat er echter vooral zo fris is, dat is de twist dat niemand minder dan Norman Osborn de mentor van Spidey is.

3. Het wordt dus ook emotioneel

Normaliter zien we meestal dat de spinnenman vooral emotioneel is omdat zijn vriendinnetje in nood is, maar juist dat hij zo close is met Norman aan het begin, zorgt later in het seizoen voor veel emotie. We weten immers allemaal wie Osborn uiteindelijk wordt. Deze wetenschap maakt het al vanaf het prille begin interessant om de serie te kijken.