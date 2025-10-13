13.10.2025
The Running Man-trailer zuigt je in de geweldige Stephen King-vertelling

Als je heel veel geld nodig hebt, wat zou je dan doen? Aan een loterij meedoen en hopen dan je wint? Je misschien wel met criminele activiteiten bezighouden? Het kan ook extremer, want Stephen King heeft ooit The Running Man bedacht en daar komt nu een film van. We zijn hyped, en dit is waarom.

The Running Man

In de nieuwe trailer zie je al aanzienlijk meer van wat je kunt verwachten in de film. Edgar Wright (bekend van Shaun of the Dead, Baby Driver en Scott Pilgrim vs The World) heeft het gelijknamige verhaal van Stephen King gepakt en dat is al positief. Er is namelijk in 1987 ook een verfilming geweest en dat was een nogal overdreven actiefilm (wel met Arnold Schwarzenegger, dus het was alsnog een feestje).

Nu gaat Wright duidelijk meer terug naar het boek, en dus ook het verhaal zoals King het bedoeld heeft. In de trailer zien we alvast de hoofdrolspeler gespeeld door Glen Powell, die aan een gevaarlijke spelshow meedoet waarin kandidaten overal ter wereld mogen zijn, maar er wel vanuit moeten gaan dat er op ze gejaagd wordt. En dat is vrij letterlijk: mensen proberen ze te vermoorden, maar als ze uit handen blijven van die mensen, dan winnen ze een monsterbedrag.

Duistere comedy

Het sfeertje is enerzijds comedy, anderzijds wat duister, en het belooft ons aan het denken te zetten over zo’n situatie in de echte wereld. Zou dat kunnen? Zouden we meedoen? Is er een geldbedrag denkbaar waarbij je eraan mee zou doen? Het is een interessant concept. En er zit ook nog eens een heel leuke easter egg in de film: het geld dat wordt gebruikt heeft het gezicht van Arnold Schwarzenegger erop. Dat is een leuke knipoog, toch?

Een film om hyped over te zijn, want niet alleen Powell is van de partij, ook Ben Richards, Emilia Jones,  Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo en David Zayas zitten erin.

13 november is The Running Man in de bioscoop te zien.

