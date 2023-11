Netflix Kijktip: Scott Pilgrim Takes Off maakt het waar

Ken je de film Scott Pilgrim vs. the World nog? Die comic misschien? De game ? Of je deze geliefde personages van Bryan Lee O’Malley kent of niet, het is sowieso de moeite waard om de anime van Scott Pilgrim op Netflix te bekijken. Scott Pilgrim Takes Off begint met een catchy intro en stopt dan eigenlijk niet meer met fantastisch zijn. Het is echt een heel gave serie die precies de juiste toon weet aan te slaan.

De inhoud maakt ook vrolijk, want er is op genoeg momenten voor een net iets andere weg gekozen en dat houdt de boel fris. Het blijft nerdy, het blijft coming-of-age-achtig, maar weet wel een nieuwe wind te blazen door een franchise waar we nu eenmaal al op veel manieren ook heel veel van hebben gezien. Het is en blijft zo’n leuk verhaal, over allerlei exen van Scotts love interest Ramona, maar gaat nu zelfs wat dieper op al die exen in en dat maakt het interessant om te kijken. Hij moet nog steeds die exen verslaan om met Ramona te kunnen daten, maar het lijkt nu meer een uitdaging te zijn.

Wat daarbij helpt is dat de originele cast van de film terug is, dus je hoort bekende stemmen zoals Chris Evans, Jason Schwartzman en Mae Whitman. Die kennen de personages natuurlijk goed en het lijkt erop dat dat helpt in het nog beter overbrengen van Scott en co. Maar wat ook een grote bijdrage levert aan hoe heerlijk deze serie wegkijkt, dat moet wel de animatiestijl zijn. Het ziet er heel handgemaakt en kleurrijk uit: om direct vrolijk van te worden.

Anime

Vergeet overigens niet dat het anime is. Anime is uit Japan afkomstige animatie die zich kenmerkt door grote ogen, dramatische close-ups en slow motion-gevechten. Hoewel, het is zeker niet zo langzaam als bijvoorbeeld Dragon Ball Z in gevechten. Als Scott Pilgrim iets is, dan is het juist een grote chaos, maar dat hoort ook precies bij het moment in het leven waarin deze serie zich afspeelt. Je wordt weer even meegenomen naar dat gevoel van extreem verliefd zijn, je eerste zoen en alle spanning die jong zijn met zich meebrengt. Erg vermakelijk en herkenbaar, waardoor deze reeks voor jong en oud 7leuk is.

Scott Pilgrim Takes Off raast voorbij op Netflix: er zijn 8 afleveringen van elk ongeveer een half uur. Je zal ze echter waarschijnlijk allemaal achter elkaar bingen, want zo leuk is deze serie. Het is herkenbaar, het zit goed in elkaar en het ziet er fantastisch uit. En het tempo is er ook zo naar gemaakt dat je door wil kijken, omdat je er nu eenmaal lekker inzit. Het is alleen de vraag of dat niet zonde is, want dan is deze wilde rit wel sneller voorbij.