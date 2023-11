Deze week viral: Scott Pilgrim, Heidi's Halloween en Skims-beha

We zagen vorige week een bruine hond viral gaan, maar deze week zijn het dronken vrouwen die 'acrobatiek' doen op het liedje Total Eclipse of the Heart. Het internet is een vreemde plek. Heidi's Halloween Het was natuurlijk ook Halloween en hoewel we wel een paar toffe outfits hebben gedeeld, misten we nog de belangrijkste, die van Heidi Klum. Haar man was een ei, maar zij was samen met een heleboel Cirque du Soleil-acrobaten een pauw. Het kostuum ging viral, maar het had minder fans dan de ringworm die ze vorig jaar was.

Oorwurm in een andere taal Scott Pilgrim Takes Off is een nieuwe serie op Netflix, die verschijnt op 17 november. Er wordt door veel stripfans, gamers en filmfans enorm naar uitgekeken en dat is logisch, de Scott Pilgrim-franchise is fantastisch. Als we op de introtune mogen afgaan van de serie, dan denken we dat de reeks een succes wordt. Deze oorwurm gaat zo in je hoofd zitten, en dat terwijl je door die Japanse tekst waarschijnlijk geen idee hebt wat je zingt.

Paalfitness Er wordt vaak gedacht dat paalfitness eigenlijk alleen maar is bedoeld om sexy te doen, maar deze video bewijst dat het zeker fitness moet heten. Wat een spierkracht.

Wereldrecord stropdasdragen Hoeveel stropdassen zou jij in één keer kunnen dragen? Vast niet zoveel als de wereldrecordhouder. In de onderstaande video zie je hoe hij 330 (!) stropdassen om zijn nek heeft hangen. Zijn geheim? Waarschijnlijk een bizar lange nek hebben.

Storm Ciaran We konden er niet omheen deze week: storm Ciaran. Het NK tegenwind-fietsen werd er zelfs door stilgelegd. Als je de onderstaande video ziet, dan weet je waarom.

Bijzondere discobal Eerder kon je al genieten van de kostuums van de rijk-en-beroemden der aarde, maar in Amerika maken ouders er voor hun kinderen ook een feestje van. Bekijk maar eens deze deejay Marshmello, en dan ook naar zijn discobal.

Dronken vrouwen Het is een enorme trend op social media, dronken vrouwen die hun lichamen in elkaar bewegen om maar te kunnen drinken. Of tijdens het drinken: er zijn veel varianten, maar de bekendste momenteel is wel het Total Eclipse of the Heart-trio, die door veel dames online wordt nagedaan, en natuurlijk ook wat fanatieke heren.

Felines en folie Sommige katten reageren nogal overdreven op sneeuw, andere op komkommers, maar aluminiumfolie lijkt op alle katten een nogal verrassend effect te hebben.

Fortnite OG Deze week kwam het OG-seizoen van Fortnite online en hierin verandert het originele eiland in een soort nostalgiefeest. De banaan en het ijsje zijn samengevoegd voor een Lil Split bananensplit-skin, er zijn nieuwe guns, voertuigen en vooral een hele dolle boel. Miljoenen mensen spelen het weer en dat is een waar battle royale-feest.

Bijzondere SKIM-beha Het meest besproken deze week zijn waarschijnlijk de tepels van Kim Kardashian. Geheel volgens de trend om geen beha meer te dragen, komt ze nu met een beha waardoor het alsnog lijkt alsof je er geen aan hebt: er zitten namelijk twee tepeltjes op waardoor het alsnog een heel 'natuurlijk' effect moet geven.