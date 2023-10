Deze week viral: bruine hond, aanhangerdief en meer

We hebben deze week weer opmerkelijke dingen viral zien gaan. De meest opvallende is wel een bruine hond, die ineens in alle memes voorbij komt. Heb jij hem al gespot? In dit artikel komt hij voorbij, net als vele andere viral gaande video’s en posts. Nostalgie of educatie? We zijn hier heel blij met onze Tijdmachine-rubriek om stil te staan bij oldschool tech, maar soms is dat ook best pijnlijk. Dat bewijst ook Meester Ferry op TikTok, die met 'voorwerpen uit zijn jeugd' pijnlijk duidelijk maakt dat er toch al een flinke generatiekloof zit tussen dertigers en tieners.

Nu ook Sony PlayStation op The Sphere Vorige week schreven we al over de mooie reclame van Microsoft op de Las Vegas-Sphere, maar nu blijkt dat PlayStation niet achter wilde blijven. Om de lancering van zijn populaire game Marvel's Spider-Man 2 te vieren, liet het een prachtige Spidey-reclame zien op de bol. Wie deed het beter? Wij stemmen toch op Microsoft.

Nieuwe Dune-LEGO-set gaat viral Hij is heel bijzonder om te zien, de libelle-achtige Ornithopter uit Dune. Helemaal in LEGO-vorm, want dit is een nieuwe set die helaas pas op 1 februari uitkomt, maar toch nu al hoog op de verlanglijst staat. De Atreides Royal Ornithopter kost 164,99 euro en bevat 1369 steentjes.

Halloweentijd Drake heeft ooit een gewéldig Halloween-kostuum gehad en die gaat nu weer volledig viral. De zanger die ooit acteur was, ging in 2002 verkleed als.. Michael Jackson. Of nou ja, eigenlijk zijn personage Jimmy Brooks, maar episch was het wel:

Politie en PowNed pakken aanhangerdief Sommige mensen zetten hun aanhanger netjes op hun oprit, om deze vervolgens de volgende ochtend te zien verdwijnen. Met slot en alles worden ze meegenomen door een man die bekendstaat als de aanhangerdief. Hij maakt het niet moeilijk om gevonden te worden, waardoor de gedupeerde samen met Powned achter hem aangaat. De politie is niet heel gecharmeerd van deze 'recht in eigen hand nemen'-actie.

Stoere gasten zingen Nederlandse nummers Joey Burnet en Yves Saint Laron zijn vrij gewone jongens, maar op TikTok zijn het helden. Hun video's worden meer dan 1 miljoen keer bekeken en als je ze ziet is het toch heel anders dan wanneer je ze hoort. Ze playbacken namelijk nummers van K3 en Frans Bauer, gekleed als bendeleden. Heel toffe gasten, die altijd op zoek zijn naar nieuwe inspiratie.

Het gaat te ver in de voetbal Van dingen die op het veld worden gegooid tot kwetsende spreekkoren: de voetballerij laat zich de laatste tijd niet van zijn beste kant zien. Een nieuw diepte punt zijn een vader en dochter die samen schelden en gebaren maken naar mensen op de andere tribune bij FC Twente tegen Heracles. De vader zegt nu dat het nooit had mogen gebeuren. Het wordt in ieder geval ook voor hem pijnlijk duidelijk dat dit soort gedrag niet ongezien blijft: helaas werden al gauw zijn adres en telefoonnummer gedeeld, wat zorgde voor nog meer haat. Hij zou overigens van Heracles zelf niets hebben gehoord na het euvel.

Israëlisch-Palestijns conflict uitgelegd Iemand die vaak viral gaat, dat is Arjen Lubach. Deze week deed het segment over de oorlog in Gaza het goed op het internet. Hij zegt veel rake dingen, en stopt er ook nog een heel fijne Animal Crossing-referentie in. Er is duidelijk lang aan dit item gewerkt en hij weet hierin een goede balans te vinden tussen een soort spreekbeurt-achtige uitleg om mensen ook echt wat te leren, en humor aan de andere kant. Goed gedaan.

Verbaasde, bruine hond Hij kijkt een beetje verbaasd, een beetje geshockeer: de bruine hond die deze week viral gaat. Het lijkt op een Ierse setter en de kwaliteit van de video is enorm slecht, maar dat maakt het eigenlijk juist heel charmant. Je kunt hem in allerlei situaties gebruiken, waaronder de onderstaande.