Deze week viral: Ramsey Nasrs speech en Xbox op The Sphere

Deze week bewees dat viral content zeker niet altijd maar onzinnig of vermakelijk is. Nog steeds gingen er natuurlijk ook veel entertainment-zaken viral, maar er is een speech, waarmee we deze editie van Deze week viral afsluiten. Zo kan hij ook bij jou wellicht nog even nagalmen, want het is een indrukwekkend exemplaar.

Xbox neemt The Sphere over

We schreven eerder al over die indrukwekkende Sphere in Las Vegas. Het koepelvormige uitstulpsel in de gokstad werd speciaal deze week door Microsoft gebruikt om diverse Xbox-games en natuurlijk de consoles onder de aandacht te brengen. Dat deed het op spectaculaire wijze: de gamepersonages en controllers lijken rechtstreeks op je af te komen. Waarom nu? Het is dit weekend Twitchcon. Veel kijkplezier: