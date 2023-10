​Hoe de nieuwe concertzaal The Sphere in Las Vegas bijzonder is

Soms is het zo duizelingwekkend, dat het bijna misselijk maakt. De nieuwe concertzaal in de gokstad Las Vegas is eigenlijk gewoon één groot rond scherm. Van binnen en van buiten. Dan dacht je dat onze Ziggodome een nogal opvallend exemplaar is: niets is minder waar. De Sphere in Las Vegas is echt van een ander niveau.

The Sphere

Het was aan de Ierse band U2 met hun Nederlandse drummer om de opening te doen van The Sphere deze week. Waar we meestal niet zo’n fan zijn van mensen die concerten filmen, zijn we blij dat er toch mensen zijn die dat wel hebben gedaan. De visuele effecten van de show zijn soms zo intens, dat je er bijna misselijk van wordt. Dit eerste concert in The Sphere van U2 is niet alleen het startsein voor The Sphere in Vegas: het kan zomaar het startsein zijn voor meerdere Spheres over de hele wereld.

Bij dezen steken we in Nederland ook onze hand op: dit had eigenlijk gewoon in Utrecht moeten staan, in plaats van Vredenburg. Of misschien in Rotterdam, dat eigenlijk geen heel sfeervolle, goede poptempel kent. Wel hebben we dan een rijke geldschieter nodig: The Sphere kostte 2 miljard euro om te maken, al heeft dat ook te maken met een wereldwijde pandemie die om de hoek kwam kijken. Maar ja, er moesten ook wel 160 duizend speakers in: dat is een flink karwei. En die speakers klinken ook nog eens fenomenaal. Experts die het U2-concert hebben bijgewoond zeggen dat we concerten nooit meer op dezelfde manier zullen beleven.