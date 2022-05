Viral op TikTok: klik de locatie in Google Maps-wedstrijden

Als we je nu een willekeurige Google Streetview-foto laten zien, hoe groot is dan de kans dat je het land waar die is gemaakt weet te raden? Staat de Eiffeltoren erop, dan is het een makkie, maar is het slechts een zandweg met wat struiken, dan wordt het een heel ander verhaal. Diverse mensen zijn op TikTok heel fanatiek bezig met het delen van video’s waarin ze dit spel spelen. Het heet GeoGuessr en hierin krijg je dus een foto voorgeschoteld waarbij je op Google Maps zo dicht mogelijk bij de locatie moet zien te klikken.

TikTok is in de ban van een Google Maps-competitie . Hierbij hoef je niet de straat op om zo snel mogelijk naar een locatie te gaan: je moet op basis van een Streetview-screenshot op zoek naar de plek waar die is gemaakt. Achter je computer. Op TikTok verschijnen video’s van mensen die er niet alleen heel erg goed in zijn, maar ook nog eens heel erg snel. Bizar.

GeoGuessr

Dat betekent dat je niet alleen moet weten welk land het is, maar ook welke plaats (en als het even kan, zelfs de plaats binnen die plaats). Een paar uur nemen om het uit te zoeken heb je niet, je moet snel zijn, want dat is het spel. Op TikTok zijn er mensen die hier eng goed in zijn. Een voorbeeld is Georainbolt, die volledig in hyperfocus achter zijn computer zit. Tijdens het spelen weet hij echter ook nog het een en ander toe te lichten, terwijl hij als een razende door de foto’s en Maps-schermen heen klikt.

Het is vreemd om te zien, iemand die zo goed weet waar iets zich bevindt. In de onderstaande YouTube-video kun je zien hoe iemand ongeveer te werk gaat. Dat is niet zo gek: natuurlijk geven kentekenplaten veel weg, evenals reclames en bijvoorbeeld bepaalde bouwstijlen. Echter kan Georainbolt het zelfs op basis van een paar struiken, wat heel bizar is. Echt een account om te volgen, alleen al om te checken of het nou bewerkt is of deze jongeman inderdaad zo slim is.

Wat ook helpt, dat is om simpelweg de foto’s in je brein op te nemen. De kans is immers aanwezig dat ze toch weer terugkomen. Snel onthouden waar bepaalde settings uit GeoGuessr zijn gemaakt geeft je een grote voorsprong in het spel. Wil je dus ook competitief Google Maps spelen, dan kun je het beste rustig beginnen (zoals in de YouTube-video), waarna je steeds sneller bepaalde clues en omgevingen door krijgt.