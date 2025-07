Het eerste beeld van de nieuwe Harry Potter is hier

Rond brilletje, stropdasje en een ietwat ontdeugend koppie: HBO Max toont voor het eerst zijn nieuwe Harry Potter. Na de filmreeks van Warner Bros met Daniel Radcliffe in de hoofdrol, is het nu aan een nieuwe generatie om Harry, Hermelien en Ron te spelen in de serie over de tovenaarsleerling.

Zo ziet Harry Potter eruit

Harry Potter wordt in de tien jaar durende serie gespeeld door Dominic McLaughlin en HBO Max deelt nu voor het eerst een foto van de nieuwe Harry, volledig in kostuum. Het filmen is begonnen en de jonge acteur ziet er goed uit in zijn outfit. De serie schijnt meer detail te bevatten dan de boeken van JK Rowling. Hoewel de schrijver onder vuur ligt om haar mening over transgenders, zijn er nog steeds veel mensen fan van Harry Potter.

We weten inmiddels dat er nog wat meer castleden zijn toegevoegd, namelijk Anton Lesser als Ollivander en Louise Brealey als Madam Hooch. Rory Wilmot speelt Neville Longbotton en Amos Kitson is Dudley Dursley. De serie zal over alle boeken gaan, dus er zijn veel personages nodig. De hype is -zelfs na het zien van deze foto van Harry Potter die er precies uitziet zoals een Harry Potter eruit hoort te zien- real. Het eerste seizoen verschijnt echter pas in 2027.