Dit zijn de nieuwe Harry Potter, Hermione en Ron op HBO Max

HBO heeft bekendgemaakt wie de hoofdrol krijgen in de nieuwe Harry Potter-serie. Hermelien, Ron en Harry worden gespeeld door Arabella Stanton, Alastair Stout en Dominic McLaughlin. Het zijn geluksvogels, want ze werden gekozen uit maar liefst 32.000 mensen die op de castingoproep hadden gereageerd.

Harry Potter-serie op HBO Max

Het schijnen enorm talentvolle acteurs te zijn en bovendien jonge talenten die we niet al in 10 andere dingen hebben gezien. De Harry van het stel, Dominic McLaughlin, heeft nog nooit ergens in gespeeld, behalve Grow, maar dat moet nog verschijnen. Arabella Stanton is wel bekend, maar dan voornamelijk van de rol van Matilda in de musical op West End. Alistair Stout is ook niet bekend: hij heeft nog niet eens een IMDB-pagina. Heerlijk vers talent dus, wiens leven vanaf nu flink gaat veranderen.

HBO postte de onderstaande foto op social media en zegt daarbij: “Beste Mr. Potter, Juffrouw Granger en Mr. Wemel: We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat jullie een plaats hebben op Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Tovenarij. Verwelkom Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Granger, en Alastair Stout als Ron Wemel in de HBO Original Series Harry Potter.”

10 jaar gebakken

We schreven eerder al dat acteurs als Paapa Essiedu, John Lithgow, Janet McTeer en Nick Frost in de serie meespelen. Bovendien zal de Harry Potter-serie maar liefst 10 jaar in beslag nemen en is gebaseerd op de boeken van J.K. Rowling, net zoals de films. Deze zomer beginnen de opnames, dus dan zien we hopelijk meer van deze magische wereld. In ieder geval zitten deze jonge acteurs tien jaar gebakken. We kunnen niet wachten: ze zien eruit als een perfecte Ron, Harry en Harmione.