HBO Max komt met een Harry Potter-serie: dit is de cast

Paapa Essiedu

Paapa Essiedu speelt Severus Snape, die we kennen als Severus Sneep. Snape is natuurlijk super mysterieus en geeft les in Toverdranken. Is hij echt zo evil, tragisch en gesloten, of heeft zijn bijzonder koele gedrag een reden?

Paapa is bekend van The Lazarus Project, I May Destroy You en Gangs of London seizoen 2. Hij is daarnaast ook bekend als toneelspeler, waar hij onder andere te sterren van de hemel speelde in Hamlet. Hij is enorm intens en dat maakt hem waarschijnlijk een goede Snape.