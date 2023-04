HBO Max wordt MAX: maakt 10-jaar durende Harry Potter-serie

HBO Max gaat in 2024 verder als MAX. De streamingdienst gaat samen met Discovery+ en daarom krijgt het een semi-nieuwe naam. Er is ook meteen een heel arsenaal aan onthullingen gedaan tijdens het persmoment. We nemen je mee. Van HBO Max naar MAX Het is niet gezegd dat MAX van start gaat op 1 januari 2024, maar 2024 is wel het jaar waarin de streamingdiensten overgaan in MAX. Het is voor Nederlanders wel spannend: er was bij de lancering van HBO Max een aantrekkelijke kortingsactie waarbij je de rest van je leven voor de helft van de prijs HBO Max kon afnemen. Wat er nu met die afspraak gebeurt, dat is nog onbekend. HBO Max Nederland laat sowieso weten dat er dichterbij de lancering meer details bekend worden, zoals dus ook de prijs van de nieuwe dienst.

Een 10 jaar durende Harry Potter-serie is in de maak J.K. Rowling heeft zich de afgelopen jaren niet populair gemaakt met haar transfobe uitspraken, maar het is toch fijn als de originele maker bij een serie aanwezig is (en misschien kan ze nog wat goedmaken door juist trans mensen een grote rol te geven). Ze is namelijk deel van de nieuwe Harry Potter-serie op MAX die wordt gemaakt op basis van haar boeken. De serie moet 10 jaar gaan duren en er wordt een nieuwe cast voor gevonden (helaas Daniel Radcliffe). Het wordt waarschijnlijk even wennen aan een nieuwe Harry, maar dat maakt niet uit: iedereen heeft zin om weer in deze magische wereld te duiken, toch?

Game of Thrones krijgt een nieuwe prequel: A Knight of the Seven Kingdoms MAX wordt ook voorzien van een nieuwe serie van Game of Thrones. Het gaat om een prequel die zich een eeuw voor de gebeurtenissen in Game of Thrones afspeelt en draait om ridder Ser Duncon the Tall en zijn schildknaapje Egg (Aegon V Targaryen). De Targaryens zitten op de troon en de mannen gaan op een soort heldenavontuur om het kwaad buiten de poorten te houden. De serie is gebaseerd op R.R. Martins boek The Hedge Knight en de beste man is ook betrokken als producent.

Er komt een nieuwe spin-off van Big Bang Theory Product Chuck Lorre is bekend van heel veel comedy’s, maar daar mag hij er binnenkort weer een aan toevoegen. The Big Bang Theory krijgt, naast Young Sheldon, nog een spin-off. We weten niet over wie van de groep het gaat: de serie was tussen 2007 en 2019 12 seizoenen te zien, met verschillende bekende acteurs, waaronder Jim Persons en Kaley Cuoco. We zijn benieuwd welke kant het opgaat: het kan immers over een flink aantal personages gaan.

Een schattige Gremlins-spin-off Gremlins: die film kijk je enerzijds voor het geklooi van die gremlins, en anderzijds voor de schattige Gizmo. Die laatste krijgt nu zijn eigen spin-off cartoon op HBO Max. De serie speelt zich af in 1920 Shanghai en laat zien hoe de 10-jarige Sam Wing - die in de film uit 1984 de toekomstige winkeleigenaar Mr. Wing wordt - de jonge Mogwai genaamd Gizmo ontmoette. Ze sluiten een levenslange vriendschap terwijl Wing probeert Gizmo terug te brengen naar zijn familie, waarbij hij kleurrijke monsters en geesten uit de Chinese folklore tegenkomt en soms vecht. Ondertussen worden de twee en de straatdief Elle achtervolgd door een op macht beluste industrieel en zijn groeiende leger van kwaadaardige Gremlins. Vanaf 23 mei is Secrets of the Mogwai op de streamingdienst te zien, inclusief bekende castmembers zoals Zach Galligan.

Horrorklassieker The Conjuring krijgt serie op MAX Er zijn heel veel slechte horrorfilms, maar gelukkig zijn er ook een paar goeie. The Conjuring is daar absoluut een van. Goed nieuws: er komt een hele serie van deze films uit. Het borduurt ook voort op de films, al is het nog de vraag of Vera Farmiga en Patrick Wilson uit de films ook de overstap maken naar de serie. Wanneer deze moet verschijnen is nog onbekend. Eerst komt nog een nieuwe film uit de reeks: The Nun 2, op 8 september in de bios.

The Penquin-trailer We krijgen nooit genoeg van Batman en zeker als Colin Farrell The Penguin speelt. Dat deed hij ook in de film The Batman en dat smaakt naar meer. Regisseur Matt Reeves maakt een serie van The Penguin, die in 2024 verschijnt op de nieuwe streamingdienst.