Er komt ook een derde seizoen van The Last of Us

De met een Emmy bekroonde HBO Original-dramaserie The Last of Us is verlengd voor een derde seizoen, nog vóór de première van het zeven-delige tweede seizoen, dat vanaf maandag 14 april te zien is op HBO Max.

Seizoen 2

Vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoe raken Joel en Ellie in conflict met elkaar en bevinden zich in een wereld die nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder is dan wereld die zij achterlieten.

Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Hoofd HBO Drama Series en Films: “Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe trots HBO is op de geweldige prestatie die we met het tweede seizoen van The Last of Us hebben geleverd. Craig, Neil, Carolyn en alle uitvoerende producenten, de cast en crew hebben een meesterlijk vervolg afgeleverd en we zijn trots om de kracht van Craig en Neils verhalen te kunnen voortzetten in wat een even ontroerend als buitengewoon derde seizoen zal worden.”

Craig Mazin, bedenker, uitvoerend producent, schrijver en regisseur: “We begonnen aan seizoen twee met het doel om iets te creëren waar we trots op konden zijn. Het eindresultaat heeft zelfs onze meest ambitieuze doelen overtroffen, dankzij onze blijvende samenwerking met HBO en het onberispelijke werk van onze ongeëvenaarde cast en crew. We kijken er naar uit om het verhaal van The Last of Us voort te zetten met seizoen drie!”

The Last os Us een hoogtepunt

Neil Druckmann, bedenker, uitvoerend producent, schrijver en regisseur: “Het was een hoogtepunt in mijn carrière om The Last of Us zo mooi en getrouw tot leven te zien komen, en ik ben dankbaar voor de enthousiaste en overweldigende steun van de fans. Een groot deel van dat succes is te danken aan mijn partner in crime, Craig Mazin, onze samenwerking met HBO en ons team bij PlayStation Productions. Namens iedereen bij Naughty Dog, onze cast en crew, hartelijk dank voor deze kans. We zijn verheugd om jullie meer van The Last of Us te brengen!”

Televisie op zijn best

Het tweede seizoen van The Last of Us is al door critici geprezen vanwege het “schitterende en aangrijpende” (Variety) en het “briljante en mooie” (IndieWire) verhaal, samen met het acteerwerk dat werd bejubeld als “onberispelijk” (USA Today) en door de “verbluffende actie” (The Hollywood Reporter). Empire omschreef het nieuwe seizoen als “televisie op zijn best”, terwijl Collider het al heeft uitgeroepen tot “een van de beste tv-seizoenen van 2025”.

Seizoen 2 credits

The Last of Us, gebaseerd op de populaire videogamefranchise ontwikkeld door Naughty Dog voor de PlayStation® consoles, is geschreven en uitvoerend geproduceerd door Craig Mazin en Neil Druckmann. De serie is een coproductie met Sony Pictures Television en wordt ook uitvoerend geproduceerd door Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan en Evan Wells; met schrijver/co-uitvoerend producent Halley Gross. Productiebedrijven zijn PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint en Naughty Dog.