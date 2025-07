5 films uit de jaren ’90 waarvan we een remake willen

A Perfect Murder

Je kunt je afvragen of je iets wat Hitchcock als basis heeft wel zou mogen worden geremaked, maar deze film is een remake van Dial M for Murder en we vinden dat het dan wel mag. We zouden graag zien dat iemand het de Ripley-treatment gaf, want van die Netflix-serie hebben we enorm genoten -en gaf ons ook dat Hitchcock-sfeertje-. Plus, er worden tegenwoordig veel te weinig goede psychologische thrillers gemaakt.