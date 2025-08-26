Er komen Netflix-huizen waar je je kunt onderdompelen in zijn series

“In de Netflix-huizen kun je meeslepende ervaringen ontdekken die je in een verhaal meenemen. Je kunt iets eten gebaseerd op onze series en films bij Netflix Bites en bij onze shop langskomen om je favoriete personage mee naar huis te nemen (in t-shirtvorm).” Dat is de omschrijving van de nieuwe Netflix-huizen. Helaas zijn ze vooralsnog niet in Europa te vinden, maar alleen in de Verenigde Staten.

Netflix-huizen

Op Netflix House kun je meer lezen over de huizen, waarvan er straks twee bestaan. Eentje in Philadelphia die opent op 12 november en eentje in Dallas die opent op 11 december. Toch zitten er wel wat elementen in waarmee we inmiddels bekend zijn van Netflix. Netflix Bites is het restaurant-idee van Netflix dat eerder al in Las Vegas is neergestreken. Daarnaast is er een levensecht (maar gelukkig niet helemaal echt) spel uit Squid Game aanwezig, dat ook bij ons in Nederland een paar dagen speelbaar was.