Er komen Netflix-huizen waar je je kunt onderdompelen in zijn series

“In de Netflix-huizen kun je meeslepende ervaringen ontdekken die je in een verhaal meenemen. Je kunt iets eten gebaseerd op onze series en films bij Netflix Bites en bij onze shop langskomen om je favoriete personage mee naar huis te nemen (in t-shirtvorm).” Dat is de omschrijving van de nieuwe Netflix-huizen. Helaas zijn ze vooralsnog niet in Europa te vinden, maar alleen in de Verenigde Staten.
Op Netflix House kun je meer lezen over de huizen, waarvan er straks twee bestaan. Eentje in Philadelphia die opent op 12 november en eentje in Dallas die opent op 11 december. Toch zitten er wel wat elementen in waarmee we inmiddels bekend zijn van Netflix. Netflix Bites is het restaurant-idee van Netflix dat eerder al in Las Vegas is neergestreken. Daarnaast is er een levensecht (maar gelukkig niet helemaal echt) spel uit Squid Game aanwezig, dat ook bij ons in Nederland een paar dagen speelbaar was.
Daarnaast is er een soort escaperoom van Stranger Things, is er VR, zijn er arcade-kasten en kun je dus allerlei merchandise shoppen. Er zijn verschillen tussen de twee huizen en wat er wordt aangeboden. We zien in ieder geval One Piece en Wednesda voorbijkomen. In principe kost een bezoek aan de Netflix-huizen niets, maar als je bepaalde ervaringen wil doen dan kan het wel geld kosten. Er is verder geen leeftijdsrestrictie, maar je moet er dus wel voor naar de Verenigde Staten.
In 2027 komt er ook een Netfix-huis naar Las Vegas, maar verder lijkt het er niet op dat er ook Europese Netflix-huizen in de pijpleiding zitten.