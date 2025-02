Netflix heeft een restaurant geopend in Las Vegas

Netflix maakt mensen lekker voor het kijken van nieuwe series in zijn restaurant in Las Vegas. Er zijn referenties naar Squid Game, Stranger Things en Birdbox, in de vorm van posters, maar ook het eten is geïnspireerd door de series. Het gaat om een restaurant dat tenminste een jaar geopend is. Het enige nadeel is de locatie, want dat is het MGM Grand Hotel in Las Vegas.

Netflix Bites

Mocht je naar de Amerikaanse gokstad gaan, dan is dat helemaal geen slecht idee om het restaurant te bezoeken, maar het is dus niet bepaald dichtbij. Toch is het wel heel tof dat Netflix er een heel jaar mee in zee gaat, want meestal zijn dit soort toffe initiatieven slechts pop-upconcepten. Netflix Bites is here to stay en dat doet het met onder andere cockails met een wolk van suikerspin, vulkaandesserts met hete lava en dat alles is een sexy rode diner. Denk aan de gouden cups van Love is Blind dat er zijn eigen cocktail heeft, maar ook een Squid Game-uitdaging waarbij een rad van fortuin bepaalt welke saus je bij je gefrituurde kip moet eten.