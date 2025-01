Kijk hoe Robert De Niro een held is in de nieuwe trailer van Zero Day

Robert De Niro was ooit een soort film royalty, en hoewel hij dat nog steeds is, kiest hij soms wel eens rollen de laatste tijd waardoor je kunt denken dat hij een beetje is afgezwakt. Dat valt best mee, maar mocht je dat toch denken, dan is hier de Robert De Niro-Netflix-film Zero Day. De Niro is de held en daar zien we in de bombastische trailer alles van.

Zero Day

De Niro heeft overigens niet stilgezeten, de laatste jaren. Eigenlijk zijn hele filmcarrière al niet: hij gaat lekker door. We konden hem in 2024 in weinig zien, maar in 2023 hadden we Ezra, Killers of the Flower Moon en About My Father. Soms speelt hij een koddige oude man, soms speelt hij een serieuze hooggeplaatste. Het is een interessant figuur omdat je eigenlijk nooit helemaal weet wat je aan hem hebt. Hij wordt niet standaard getypecast als de goede of de slechte en dat maakt hem een multi-inzetbare acteur. Daar maakt hij volop gebruik van, maar we zijn stiekem toch wel blij dat hij op Netflix nu zijn eigen film krijgt waarin hij de held is. Niet de Marvel-held, maar de patriottische held.

Robert De Niro als held op Netflix

In Zero Day speelt Robert De Niro een voormalig president die het heeft gemunt op cyberterroristen. In deze politieke thriller rust hij niet voordat hij de cybercriminelen heeft gevonden en dat moet ook een beetje snel. Er is namelijk na een grote aanval nog een aanval aangekondigd. Zero Day mag De Niro dan als een geweldige held neerzetten, er zijn meer bekende mensen in de flick te zien, zoals Angela Bassett, Dan Stevens en Jesse Plemons. Niet slecht, Netflix!

Kan het nog interessanter? Ja hoor: de maker is Eric Newman, die onder andere producent was van Narcos en Griselda. Zero Day is vanaf 20 februari te zien op de streamingdienst met de rode N.