5 redenen om K Pop Demon Hunters op Netflix te kijken

Kinderen zijn er helemaal idolaat van: ze vergeten bijna dat ze een Labubu wilden en alles van Hello Kitty-personage Kuromi, want er is een andere hypetrein waar basisschoolkinderen met zijn allen op springen: KPop Demon Hunters. Klinkt niet erg kindvriendelijk (en het is in principe ‘mogelijk schadelijk tot 12 jaar), maar de vrolijkheid regeert toch echt in deze hitfilm op de Flix. Een echte hitfilm, en je moet hem gezien hebben om mee te kunnen praten. Maar dat niet alleen: er zijn meer redenen te bedenken waarom je deze film niet aan je neus voorbij moet laten gaan.
Netflix heeft door de jaren heen verschillende monsterhits gehad, en vaak gingen die ook echt om monsters, zoals Dahmer, maar soms zijn het gekke series zoals Tiger King of het bijzondere kostuumdrama Bridgerton. Al een tijdje weten we dat alles wat Koreaans is extreem hip is, dus dat na Squid Game en Crash Landing on You nu weer een Koreaanse hit voor Netflix is opgestaan, dat verbaast eigenlijk niet. Wel is het tof, want het heeft iets heel anime-achtigs, zonder dat het langzaam wordt.
Het zal je niet verbazen dat deze film K-pop, Koreaanse popmuziek dus, als hoofdthema heeft en het is dan ook wel zo musical-achtig dat er af en toe ineens in zingen wordt uitgebarsten. Wij vinden het geen ramp, want zelfs als je niet van musicals houdt, kun je dit waarschijnlijk wel waarderen. De liedjes zijn namelijk extreem catchy, en niet zo theatraal als het gemiddelde musicallied. Een van onze favorieten is Soda Pop, maar Golden mag er ook zeker zijn. Luister naar de soundtrack op Spotify terwijl je aan het werk bent en je gaat ineens als een speer.
Het verscheen op 20 juni 2025, maar ineens sloeg de vlam in de pan en werd het een extreme hit. Zo extreem, dat het zich nu de best bekeken Netflix-film tot nu toe mag noemen. Als 236 miljoen mensen het kijken, dan moet het toch wel wat hebben? In ieder geval is het hiermee populairder dan de vorige koning van Netflix, de eigen actiefilm Red Notice uit 2021.
Het leuke aan deze serie is dat er heel veel gekke dingen door elkaar zijn gemixt en dat eigenlijk perfect blijkt te passen. superhelden, muziek, magie, maar ook Koreaanse elementen zoals Hojak-do, norigae-sieraden en shamanistische mythologische verhalen, ze komen allemaal voorbij in deze film en dat zorgt dat het 1 uur en 36 minuten lang als nieuw voelt. Al is er ook een belangrijk ander element dat daaraan bijdraagt…
Kpop Demon Hunters komt van Sony Pictures Animation in de Verenigde Staten en werd geïnspireerd door de Spider-Verse-films. Het hanteert dan ook dezelfde 2D-3D-animatiestijl en dat is een heel opvallend uiterlijk. De overdreven gezichtsuitdrukkingen, het schattige, de animatie die soms voelt alsof er frames uit zijn gehaald, zo snel gaat het: het draagt allemaal bij aan de bijzondere look van deze film. En het kijkt gewoon heel lekker weg.
En misschien is er nog wel een extra goede reden om deze film te kijken: Netflix heeft vandaag het groene licht gegeven voor een nieuwe film over Rumi, Mira en Zoey, dus ze komen terug in deel 2 van Kpop Demon Hunters. Enne, in de tussentijd is er ook een Sing-along te bekijken van de film, gewoon op Netflix.