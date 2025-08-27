5 redenen om K Pop Demon Hunters op Netflix te kijken

De catchy soundtrack

Het zal je niet verbazen dat deze film K-pop, Koreaanse popmuziek dus, als hoofdthema heeft en het is dan ook wel zo musical-achtig dat er af en toe ineens in zingen wordt uitgebarsten. Wij vinden het geen ramp, want zelfs als je niet van musicals houdt, kun je dit waarschijnlijk wel waarderen. De liedjes zijn namelijk extreem catchy, en niet zo theatraal als het gemiddelde musicallied. Een van onze favorieten is Soda Pop, maar Golden mag er ook zeker zijn. Luister naar de soundtrack op Spotify terwijl je aan het werk bent en je gaat ineens als een speer.

Het is de meest bekeken film ooit op Netflix

Het verscheen op 20 juni 2025, maar ineens sloeg de vlam in de pan en werd het een extreme hit. Zo extreem, dat het zich nu de best bekeken Netflix-film tot nu toe mag noemen. Als 236 miljoen mensen het kijken, dan moet het toch wel wat hebben? In ieder geval is het hiermee populairder dan de vorige koning van Netflix, de eigen actiefilm Red Notice uit 2021.

Een fijne melting pot

Het leuke aan deze serie is dat er heel veel gekke dingen door elkaar zijn gemixt en dat eigenlijk perfect blijkt te passen. superhelden, muziek, magie, maar ook Koreaanse elementen zoals Hojak-do, norigae-sieraden en shamanistische mythologische verhalen, ze komen allemaal voorbij in deze film en dat zorgt dat het 1 uur en 36 minuten lang als nieuw voelt. Al is er ook een belangrijk ander element dat daaraan bijdraagt…