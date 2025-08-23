Netflix staat AI-beelden toe, maar er zijn regels

Netflix staat AI op de streamingdienst toe. Het heeft in een bericht in het Partner Help Center wat richtlijnen geplaatst waar andere bedrijven die films en series maken zich aan dienen te houden, willen ze hun content op Netflix terugzien. Dit is wat die regels zoal inhouden.

What Jennifer Did

Netflix heeft zelf de nodige negatieve feedback gekregen nadat het What Jennifer Did maakte. Dat er in deze true crime-docu met AI-gegenereerde beelden werd gebruikt, schoot in het verkeerde keelgat: juist in het medium documentaire ligt iets ‘neps’ uiteraard gevoelig. Echter heeft Netflix ook in een sci-fi-productie al AI gebruikt en dat lijkt een stuk beter geaccepteerd te zijn.

Netflix ziet AI sowieso als een creatief hulpstuk dat erg waardevol kan zijn en kan zorgen voor het snel maken van nieuwe en creatieve media-uitlatingen. Zo zegt Netflix dat het zeer welkom is, maar dat er wel rekening moet worden gehouden met de volgende zaken:



De outputs repliceren of reproduceren geen identificeerbare kenmerken van materiaal dat geen eigendom is of auteursrechtelijk beschermd is, en maken geen inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken.

De gebruikte generatieve tools slaan geen productiegegevens op, hergebruiken deze niet en trainen er niet op.

Waar mogelijk worden generatieve tools gebruikt in een door de onderneming beveiligde omgeving om de inputs te beschermen.

Het gegenereerde materiaal is tijdelijk en maakt geen deel uit van de uiteindelijke deliverables.

GenAI wordt niet gebruikt om zonder toestemming nieuwe talentprestaties of door een vakbond gedekt werk te vervangen of te genereren.