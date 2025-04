Slimmere aanbevelingen: Netflix test AI-tool om sneller de juiste film of serie te vinden

Netflix is begonnen met het testen van een nieuwe AI-zoekmachine die het vinden van de perfecte film of serie makkelijker moet maken. In plaats van eindeloos scrollen door categorieën of zoeken op specifieke titels, kunnen gebruikers binnenkort in hun eigen taal aangeven waar ze zin in hebben. Denk hierbij aan zinnen als: “Ik wil een spannende film van anderhalf uur die zich afspeelt in de jaren 80.”

AI-tool nog in bèta

De AI-tool is momenteel in bèta beschikbaar voor een selecte groep Engelssprekende gebruikers in de VS en Canada. Volgens Bloomberg is het doel om het zoekproces intuïtiever en persoonlijker te maken. De AI kan context begrijpen en suggesties doen op basis van stemming, voorkeuren, genres, en zelfs specifieke plotdetails. Zo zou de functie ook werken bij zoekopdrachten als “gebaseerd op een waargebeurd verhaal” of “geschikt voor het hele gezin op een regenachtige zondagmiddag.”

Netflix bevestigde tegenover Bloomberg dat de tool ontwikkeld is op basis van een “proprietary large language model”. Dit eigen taalmodel zou specifiek zijn getraind op de gigantische catalogus van Netflix-content, inclusief metadata en gebruikersgedrag.

De timing is opvallend: concurrenten als Disney+, Max en Amazon Prime Video zetten ook vol in op personalisatie via AI. Voor Netflix is deze stap een logische uitbreiding van de bestaande aanbevelingsalgoritmes, die tot nu toe vooral werkten op basis van kijkgedrag en ratings.

Het is nog niet duidelijk wanneer en of de functie wereldwijd wordt uitgerold. Wel zegt Netflix dat het feedback van gebruikers verzamelt om de AI-tool te verbeteren. De test komt op een moment waarop het bedrijf steeds meer inzet op gebruiksvriendelijkheid en klantbehoud, nu de streamingmarkt verzadigd raakt en de concurrentie heviger is dan ooit.

AI als kijkmaatje?

Hoewel het voorlopig nog een test is, zou deze AI-zoekmachine een gamechanger kunnen worden. Zeker voor wie zich regelmatig afvraagt: “Wat zullen we vanavond eens kijken?” De technologie lijkt een antwoord te bieden op keuzestress, en dat is in het tijdperk van eindeloze content geen overbodige luxe.