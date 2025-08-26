Onverwacht: Spotify krijgt direct messages

Terwijl we eigenlijk wachten tot Spotify een keer met zijn betere geluidskwaliteit komt, lijkt de muziekdienst zich meer met randzaken bezig te houden. Je kunt de muziek delen met mensen met wie je een account deelt, maar ook met mensen in wiens Blends of Jams hebt gezeten. Ook mensen met wie je samenwerkt aan een afspeellijst kun je dit soort direct messages delen.

Overzichtelijker

Aan de ene kant is het goed voor te stellen waarom Spotify hiervoor kiest. Mensen delen dit soort dingen nu buiten Spotify en dat houd je meer binnen de app. Dat is wat overzichtelijker. Je vindt dit soort gedeelde content straks allemaal in de berichtenbox die je ziet bij je profielfoto linksbovenin.

Je kunt zelf kiezen of je berichten van anderen accepteert of niet. Je kunt ook de hele optie om Direct Messages toe te staan uitzetten. Stuurt iemand je iets waar je niet van gediend bent, dan is het mogelijk om een bericht lang in te drukken en hem zo te vlaggen. Spotify zegt de berichten ook te checken op gedrag dat niet door de beugel kan.

Het zou natuurlijk interessant kunnen uitpakken als je op Spotify dan ook DM’s kon sturen naar de artiest die je leuk vindt, maar of dat helemaal de bedoeling is, dat je nog onduidelijk. Het lijkt in ieder geval niet ingestoken op de bekende koppen, maar juist puur op de ervaring om muziek te delen binnen de app. Bovendien weten veel mensen hun idolen beter te vinden op bijvoorbeeld Instagram.

Het is afwachten hoe het publiek op deze toevoeging van Spotify reageert. Op Threads kwam laatst veel kritiek toen er DM’s werden toegevoegd, waarbij vooral vrouwen stelden liever geen extra kanaal te hebben waar ze worden lastiggevallen. Slim dus dat Spotify je de optie geeft het helemaal uit te schakelen.