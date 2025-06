Dit zijn de Malfoys en de Weasleys in de nieuwe HBO Harry Potter-serie

HBO Max is druk bezig met de voorbereidingen van zijn Harry Potter-serie. Die ene die maar liefst 10 jaar in beslag zal nemen. We weten inmiddels al steeds meer over de cast. Zo zijn vandaag de mensen bekendgemaakt die de Weasleys en de Malfoys spelen.

De Weasleys en Malfoys

Molly Weasley wordt gespeeld door Katherine Parkinson (The Boat That Rocked), terwijl Johnny Flynn (Emma) de rol heeft gekregen van Lucius Malfoy. Daarnaast is ekend wie Petunia Dursley speelt, want dat is Bel Powsley (The King of Staten Island). Verder zijn de volgende mensen in de serie te zien: Daniel Rigby als Vernon Dursley, Bertie Carvel als Minister of Magic Cornelius Fudge en Lox Pratt als Draco Malfoy, Leo Earley als Seamus Finnigan, Alessia Leoni als Parvati Patil en Sienna Moosah als Lavender Brown.

Een flinke cast dus voor de nieuwe serie, waarvan we nog niet weten wanneer het feest precies gaat beginnen. Het moge duidelijk zijn dat we nog vroeg in het proces van seriemaken zitten, maar het is in ieder geval om meer gezichten te kennen naast de usual suspects, namelijk Harry, Ron en Hermione.