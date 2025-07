Apple TV+ scoort een plek in lijst meest gestreamde series

Apple TV+ heeft veel hits, waaronder Ted Lasso en Surface, maar er is er eentje die heeft gezorgd dat Apple TV+ de lijst is binnengetreden van de meest bekeken streamingseries in de Verenigde Staten: Severance. Het is interessant om te zien, want het is voor het eerst dat Apple TV+ deze lijst bestormd.

Severance op Apple TV+

Het is niet makkelijk om de lijst met meest gestreamde series in de Verenigde Staten in te komen, wat vooral komt door de immense populariteit van Netflix als streamingdienst. Dat heeft nog steeds wereldwijd de meeste abonnees: het zit waarschijnlijk zo rond de 300 miljoen. Apple TV+ heeft er waarschijnlijk rond de 45 miljoen. Ook niet misselijk, maar natuurlijk lang niet zoveel als Netflix. Bovendien is streaming de core business van de rode N, terwijl het voor Apple meer een bijzaak is.

Volgens data van bureau Nielsen heeft Apple TV+ dit jaar een echte hit in handen: Severance wist de top vijf meest bekeken originele streamingdiensten binnen te dringen. Het gaat dan om de lijst over het eerste half jaar van 2025 en het gaat om de Verenigde Staten: dus niet wereldwijd. Dit is hoe die lijst eruitziet: