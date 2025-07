Scarlett Johansson is nu officieel de meest succesvolle filmacteur aller tijden

Top 5 hoogste box-office acteurs (juli 2025)

Volgens de laatste cijfers ziet de wereldwijde ranglijst er nu als volgt uit:

Acteur Totale opbrengst (wereldwijd) 1 Scarlett Johansson $14,8 miljard 2 Samuel L. Jackson $14,6 miljard 3 Robert Downey Jr. $14,2 miljard 4 Chris Pratt $13,3 miljard (geschat) 5 Tom Hanks $13 miljard (geschat)

De opbrengst is gebaseerd op het totaal van alle films waarin ze als hoofdrolspeler of ensemble-acteur te zien was. Persoonlijke inkomsten zijn hierin dus niet meegenomen – het gaat puur om de bioscoopopbrengsten van de films.

Niet alleen cijfers, ook impact

Johansson is al jaren een geliefd gezicht in Hollywood en wordt geroemd om haar veelzijdigheid. Van blockbusters tot arthousefilms als Lost in Translation en Her, ze weet zowel het grote publiek als critici te overtuigen. Haar status als commercieel meest succesvolle filmacteur onderstreept hoe krachtig haar combinatie van acteerprestatie en star power is.

Met haar recordpositie schrijft ze geschiedenis – en laat ze zien dat vrouwelijke hoofdrollen niet onderdoen voor mannelijke supersterren. Het is een signaal dat Hollywood steeds meer ruimte biedt aan sterke vrouwen in de hoofdrol.

En nu?

Of ze dit record lang vasthoudt, zal moeten blijken. Acteurs als Chris Pratt en Zoe Saldaña (eveneens een Marvel-ster) zitten haar op de hielen. Maar voorlopig staat Johansson fier bovenaan, en dat verdient erkenning.