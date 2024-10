Seizoen 2 van Severance belooft heel vreemd te worden

Severance is een serie, niet voor iedereen. Het is allemaal vreemd, gek, bizar, zonder dat je helemaal weet waar je aan toe bent. Zelfs al heb je nu jaren over dat eerste seizoen kunnen nadenken, dan nog ben je er waarschijnlijk niet helemaal uit wat je nou hebt zitten kijken. Mocht je hopen dat dat tweede seizoen soelaas zou bieden, dan moeten we je teleurstellen als we zo naar de trailer kijken.

Severance seizoen 2

Severance-fans hebben heel lang moeten wachten op het tweede seizoen van de sci-fi dramedy. In februari 2022 verscheen het eerste seizoen en na uitstel komt in januari 2025 eindelijk dat tweede seizoen uit. Laat je dus vooral niet te veel hypen door deze trailer, want het betekent dus niet dat het nieuwe seizoen elk moment gaat beginnen. Het staat toch echt pas vanaf januari 2025 op Apple TV+.