De Tetris-film van Apple TV+ heeft een imposante trailer

Zou je Tetris omschrijven als dichtkunst? Henk Rogers noemt het wel zo. De Nederlander, gespeeld door Taron Egerton, doet er in de film Tetris alles aan om deze geweldige combinatie van tennis en Tetra aan de man te brengen. Wat je echter niet verwacht, is dat daar nog een heel bijverhaal over Nintendo, de KGB en de Sovjets bij komt kijken. Huh?

De Tetris-film verschijnt op 31 maart op Apple TV+ en het is gebaseerd op het bizarre, waargebeurde verhaal over de rechten van een van ‘s werelds bekendste games. Henk is de gamemagnaat die Tetris ontdekte en zorgde dat de rechten van het spel op een slimme manier werden georganiseerd. Je ziet het in de trailer al: de revolutie van Nintendo, Game Boy , werd ook ingezet om Tetris aan de man te brengen. Maar daarvoor moest hij wel iets doen, namelijk overleggen met de Sovjets. Het spel zou namelijk toebehoren aan mensen binnen het Sovjet-regime en volgens de communistische regels betekent dat eigenlijk dat het toebehoort aan de staat.

Gameverfilming

Deze film heeft lang op zich laten wachten: hij is al bijna tien jaar in ontwikkeling. De film beleeft zijn primeur op SXSW en daar hoort natuurlijk een trailer bij. Het is een film die alleen op Apple TV+ te zien is, maar de laatste tijd komen daar veel toffe series op uit, waaronder Hello Tomorrow! deze week. In eerste instantie was het de bedoeling dat er een soort trilogie aan films over games uit zou komen op de streamingdienst, maar daarover is het nu wat stiller. Ach, Tetris ziet eruit als een geweldige vertelling, als de film dat ook is, kan Apple er natuurlijk alsnog voor kiezen om volledig voor die trilogie te gaan.

Henk Rogers is een Nederlander, wat het verhaal natuurlijk nog leuker maakt. Hij heeft heel lang bijj The Tetris Company gewerkt, al heeft hij nu vooral de rol van honorair consul van Nederland in Honolulu. Hij heeft naast Tetris een belangrijke rol gehad in de game-industrie. Hij maakte The Black Onyx, een van de eerste Japanse role-playing games.