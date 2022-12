​Apple TV+: tot 3 januari 9kun je gratis Ted Lasso kijken

Ted Lasso

Apple heeft vanwege de kerstvakantie diverse seizoenen van de meest populaire series gratis beschikbaar gemaakt. Het hangt wel van je regio af welke precies. Zo is het in ons land mogelijk om naast Ted Lasso bijvoorbeeld hele seizoenen te zien van For All Mankind, The Morning Show en Tehran. Je kunt normaliter alleen Apple TV+ kijken met een abonnement van 6,99 euro per maand (al krijg je het ook drie maanden gratis als je een Apple-product koopt). Een half jaar geleden was het nog een stuk goedkoper: toen betaalde je maar 4,99 euro.

Wil je het eens proberen? Je kunt dan bijvoorbeeld in de browser naar tv.apple.com gaan en daar inloggen met je Apple ID (het account dat je bij Apple hebt). Heb je dat nog niet, dan kun je die gratis aanmaken, ook als je geen Apple-producten hebt. Vervolgens kun je alle meldingen over proefperiodes negeren (en dat zijn er nogal wat), waarna je gewoon kunt starten met kijken. Dat is trouwens ook mogelijk in de app. De app is gratis te downloaden op Apple-producten, maar ook op Android-telefoons, gameconsoles als PlayStation en Xbox, Amazon Fire TV Stick en diverse smart-tv’s, waaronder van LG.